Der Standort der Europieces Luxembourg S.A. in Sassenheim im Kanton Esch an der Alzette.

Duisburg (ABZ). – Clark Europe hat mit Europieces Luxembourg S.A. einen neuen Vertriebspartner für das Großherzogtum Luxemburg gefunden und damit die Marktpräsenz in den Benelux-Staaten weiter ausgebaut. Europieces Luxembourg wurde laut Clark 1991 gegründet und hat sich auf den Verkauf, die Vermietung und den Service von Intralogistiklösungen spezialisiert.



Im Jahr 2017 wurde das Unternehmen von der Kremer Group übernommen. Als Marktführer für Industriekrane und Dienstleistungen sei die Kremer Group zudem einer der Hauptakteure im Bereich der Maschinenschulung innerhalb der LC Academie. Die über die Landesgrenze hinaus bekannte Schulungseinrichtung habe sich auch im Bereich von Gabelstaplerfahrer-Schulungen einen Namen gemacht, dies sei ein Baustein im Produktportfolio, der sich perfekt in das Leistungsspektrum der Europieces füge. Die Geschicke der Europieces Luxembourg werden von CEO Ralph Krips sowie von Jeff Kayser (COO) und Bernd Rickes (CTO) gelenkt. Das Unternehmen konzentriert sich heute auf den Vertrieb von Flurförderzeugen, Arbeitsbühnen, Handtransportgeräten, Industrieregalsystemen, Verlade- und Entsorgungstechnik, Fahrerschulungen sowie das Geschäft mit Gebrauchtmaschinen, iso Clark. "Mit Europieces Luxembourg konnten wir einen erfahrenen Partner für unsere Kunden in Luxemburg an Bord holen", erklärt Rolf Eiten, President & CEO der Clark Europe GmbH. "Die luxemburgische Wirtschaft wächst sehr stark und wird auch in den kommenden Jahren stärker wachsen als die der Nachbarländer."



Firmensitz der Europieces Luxembourg ist in Sassenheim im Kanton Esch an der Alzette. Der Standort umfasst eine Gesamtfläche von 3376 Quadratmetern. Neben dem administrativen Bereich befinden sich auf dem Gelände ein Showroom, ein Werkstattbereich, ein Ersatzteillager und acht Trainingsräume, so Clark. Mit der Aufnahme von Clark-Flurförderzeugen in die Produktpalette biete Europieces Kunden in Luxemburg das komplette Clark-Leistungsspektrum aus einer Hand an. Dazu gehörten neben allen Gabelstaplerklassen und Lagertechnikfahrzeugen auch sämtliche Zubehör- und Ersatzteile sowie ein umfangreiches Dienstleistungsangebot inklusive Vermietung, Finanzierung sowie Service für Clark-Neu- und Gebraucht-Flurförderzeuge.