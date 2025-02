Kassel (ABZ). – Die Zukunft ist elektrisch! Immer mehr Land- und Baumaschinen werden anstatt mit einem Dieselmotor mittlerweile mit einem Elektromotor ausgestattet. Dabei ergeben sich in der Reparatur und Wartung neue Herausforderungen an die Sicherheit von Werkstatt-Mitarbeitenden. Ausschließlich "Fachkundige Personen Hochvolt" dürfen Arbeiten an Hochvolt-Systemen verrichten.

Gratulierten Sven Weinelt (CNH, Mitte) zur erfolgreichen Auditierung zur Schulungsstätte Fachkundige Person Hochvolt: Sandra Bosnjak (l.) und Torsten Grantz vom LandBauTechnik Bundesverband. Foto: LandBauTechnik Bundesverband

Die speziell für Land- und Baumaschinen entwickelte Fortbildung wird nun auch bei CNH angeboten.

Bei der Arbeit an und mit Hochvoltbetriebenen Maschinen, ist es äußerst wichtig, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und Gefahrstellen zu minimieren, um Personenschäden zu vermeiden.

"Der LandBauTechnik Bundesverband hat ein umfassendes Schulungsprogramm speziell für diese Maschinen entwickelt, das "Fachkundige Personen Hochvolt" ausbildet, um mit einem Elektroantrieb im Bereich von bis zu 1000 Volt Wechselspannung (AC) oder bis zu 1500 Volt Gleich-spannung (DC) kompetent und sicher zu arbeiten." Erläutert Torsten Grantz, Projektleiter LBT_NAH. "So ist sichergestellt, dass alle Sicherheitsbestimmungen nach DGUV Information 209-093 beachtet werden."

Die Messe Parts and Service World in Kassel diente als offizieller Auszeichnungstermin der neuen Hochvolt-Schulungsstätte. "Wir freuen uns sehr, dass wir dem Qualitätsstandard entsprechen und nun die Schulung zunächst für unsere Mitarbeitenden anbieten können und zeitnah auch externe Schulungsteilnehmende aufnehmen werden", so Sven Weinelt von CNH. "Bereits jetzt ist Hochvolt-Technik in vielen Maschinen verbaut und das wird immer mehr zunehmen. Wir haben die Zukunfts-technologien im Blick."

Torsten Grantz und Sandra Bosnjak, Referentin Weiterbildung und Marketing vom LandBauTechnik Bundesverband überreichten die Urkunde und das dazugehörige Außenschild und machten so die Auditierung komplett. "CNH zeigt, dass ihnen die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Hochvolt-Maschinen arbeiten äußerst wichtig ist. Es ist sehr erfreulich, dass wir hier eine weitere Hochvolt-Schulungsstätte auszeichnen können", resümiert Torsten Grantz.