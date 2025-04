Cojali wird seine breite Palette an Technologielösungen am Stand 411 in Halle A2 präsentieren. Interessierte Besucher können ausgewählte Produkte aus nächster Nähe betrachten. Diagnoselösung für den Bereich Material Handling: Aufgrund der zahlreichen Vorteile und Möglichkeiten, die diese Anwendung für eine effiziente Diagnose und Wartung von Gabelstaplern, Hubarbeitsbühnen, Teleskopladern und ähnlichen Geräten bietet, handelt es sich zweifellos um eine Pionierlösung in diesem Bereich.

Die Anwendung bietet umfassende Unterstützung für wichtige Marken wie Linde, JLG, Hyster, Genie, Jungheinrich und viele weitere, einschließlich neu erscheinender Marken. Diagnoselösung für Baumaschinen und -geräte: Entwickelt für die Durchführung von Diagnose- und Wartungsaufgaben an einer Vielzahl von Maschinen und Geräten, darunter Kräne, Bagger oder Dumper sowie Stationärmotoren, Kehrmaschinen und Straßeninstandhaltungsgeräte.

Eine umfassende Unterstützung für verschiedene Marken wird geboten, darunter Volvo CE, Caterpillar, JCB, John Deere und Bobcat, ebenso wie für neue Modelle und Systeme. Konnektivitätslösung für Baumaschinen und -geräte: Die Flottenmanagementlösung, die die spezifischen Anforderungen der Baumaschinenbranche am besten erfüllt.

Bietet Erstausrüstern und Unternehmen der Baumaschinen- und öffentlichen Bauwesen-Branche maßgeschneiderte Lösungen für Konnektivität, Ferndiagnose und vorausschauender Wartung, die genau auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sortiment anpassbarer Komponenten: Durch das 30-jährige Know-how in der Entwicklung und Herstellung dieser Komponenten bietet Cojali eine breite Palette an Produkten, die sich an die führenden Marken und Fahrzeuge dieses Marktsegments anpassen lassen - mit besonderem Fokus auf Kühlsysteme. Umfassende und gründliche Fertigungs- und Prüfprozesse garantieren zudem höchste Qualität.