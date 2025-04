Das neue Rührwerk XQ soll leichtes und kontrolliertes Führen des Gerätes beim Mischen ermöglichen. Foto: Collomix

Das Unternehmen will unter anderem die neue Rührwerksreihe XQ vorstellen. Sie umfasst nach eigener Auskunft drei Profi-Rührwerke mit innovativen Antriebskomponenten, digitaler Steuerung und deutlicher Geräuschreduzierung.

Der XQ 1 Basic ist demnach ein Einstiegsmodell mit 110-Watt-Motor und stufenlos regelbarer Drehzahl. Der XQ 4 Allrounder soll 1500 W Leistung erbringen und über eine digitale Steuerung verfügen. Als High-End-Lösung für den Profi bezeichnet das Unternehmen den XQ 6 Expert. Dieser kommt laut Collomix auf 1750 W Leistung und ist mit der digitalen Steuerung "Next step" ausgestattet.

Bei modernen Baumaterialien wie Fertigmischungen hängt das Gelingen einer homogenen Mischung von zahlreichen Faktoren ab, erklärt Collomix. Neben dem passenden Rührwerkzeug und der korrekten Zugabe der Wassermenge werde der Erfolg wesentlich vom Einhalten der Mischzeit sowie der richtigen Mischgeschwindigkeit bestimmt.

Auf diese zentralen Themen habe das Unternehmen den Fokus bei seiner Neuentwicklung gesetzt und für die XQ-Maschinen ein komplett neues Antriebskonzept mit digitaler Steuerung entwickelt. Statt manuell schaltbarer Getriebe sollen die Modelle XQ 4 und XQ 6 eine elektronisch regelbare Drehzahlsteuerung bieten, die per Display auf der Maschinenfront individuell eingestellt werden kann. Das ermöglicht dem Anwender, die Drehzahl des Antriebs genau auf das zu mischende Medium anzupassen.

Während des gesamten Mischvorgangs überwacht die Maschine die eingestellte Drehzahl elektronisch und hält diese selbst bei wechselnden Lasten konstant. Auf diese Weise kann ohne Drehzahlschwankungen durchzugsstark im Material gearbeitet werden.

Nach eigenen Angaben gelingt auf diese Weise eine optimale Vermischung von Mörteln, Klebern oder Spachtelmassen in eine geschmeidige Masse. Ein weiteres neues Feature ist ein digitaler Zeitmesser, der die jeweils absolvierte Mischzeit anzeigt. So gewinnt der Profi die Sicherheit, dass seine Mischungen auch bei Serien in gleichbleibender Qualität erfolgen.

Alle drei Modelle liegen nach Herstellerangaben deutlich unter der Lärmemissionsgrenze von 85 dB(A). So werde das Gehör spürbar geschont, meist könne sogar auf Gehörschutz verzichtet werden.

Zusätzlich zur elektronischen Antriebssteuerung hat Collomix die beiden großen Modelle XQ 4 und XQ 6 mit einer neuen Motortechnik ausgestattet. Maschinen dieser Leistungsklasse werden meist mit größeren Rührern betrieben, die ein hohes Drehmoment benötigen. Die neuen Motoren sollen genau diese Drehmomente liefern, selbst bei langer Standzeit und gleichzeitig geringer Erwärmungsneigung.

Verkrampfungsfreies Arbeiten

Hochwertige, ergonomisch ausgeformte Handgriffe sollen das kontrollierte und verkrampfungsfreie Führen der Geräte im Material deutlich erleichtern.

Dabei ist laut Collomix der integrierte Elektronikschalter mit Einschaltsperre bequem bedienbar und gut gegen Schmutz geschützt. Der massive Metallrahmen nimmt die Kräfte beim Mischen auf und die aufgesetzten Gummipuffer schützen die Maschine im Falle eines Sturzes vor Bruchschäden. Beim Modell XQ 6 haben die Griffachsen größere Abstände, um beim Arbeiten mit schweren Massen eine noch bessere Hebelkraft zu erreichen. Zur Gewichtsreduzierung bestehen die XQ-Gehäusebauteile aus bruchsicherem GfK-Material, informiert Collomix.

Ein weiteres Produkt, das der Hersteller auf der bauma vorstellt, dient der Automatisierung von Arbeitsprozessen. Der Einsackmischer oneMIX 340 soll speziell für Ein-Mann-Baustellen, auf denen häufig nur eine geringe bis mittlere Anzahl von Säcken gemischt werden muss, eine effektive Entlastung des Personals bieten.

Die Mischmaschine ist nach Angaben von Collomix kompakt, handlich und erbringt eine erstaunliche Mischleistung. Das Fassungsvermögen ist für einen Sack Trockenbaustoffe (25 kg plus Wasser) ausgelegt. Der oneMIX 340 verfügt über einen 230-Volt-Antrieb mit 1800 W. Ein spiralförmiges Mischwerkzeug vermischt Mörtel, Kleber, Putz oder Estrichzement in kurzer Zeit zu einer homogenen Masse.

Ein zusätzlicher Randabstreifer im Mischeimer soll die vollständige Durchmischung unterstützen und Materialablagerungen im Behälter verhindern. Die Funktion des Abstreifers wird durch zusätzliches Drehen des Mischeimers wirksam, erklärt der Hersteller.

Leicht zu bewegen

Beim oneMIX 340 kann laut Collomix zwischen drei verschiedenen Drehzahlen des Mischwerkzeugs gewählt werden, um das jeweilige Material optimal zu homogenisieren. Zusätzlich soll die gewünschte Mischzeit über einen Timer einstellbar sein. Dadurch schaltet sich die Maschine automatisch ab, der Handwerker kann sich anderen Aufgaben widmen Gleichzeitig wird ein "Übermischen" seines Materials verhindert, indem die Maschine weiterläuft.

Dem Hersteller zufolge können die Werte für Mischzeit- und Drehzahlsteuerung auf dem digitalen Display per Buttons eingegeben werden. Foto: Collomix

Ein weiterer Vorteil ist laut Hersteller das geringe Gewicht der Maschine. Mit knapp 32 kg kann der oneMIX 340 problemlos von einer Person bewegt werden. Zwei Räder ermöglichen zudem ein leichtes Fahren auf ebenem Untergrund. Die kompakten Abmessungen ermöglichen auch bei beengten Platzverhältnissen den Einsatz im direkten Zugriffsbereich des Handwerkers. Das spart Zeit und Wege.

Maschine startet den Vorgang

Ein weiterer Aspekt zum Thema der Platzersparnis ist das vertikale Heben und Senken der gesamten Mischeinheit. Der Kübel kann nach eigenen Angaben in angehobener Position bequem mit Wasser und Trockenmaterial befüllt werden. Wird das Mischwerk in die unterste Position gefahren, startet die Maschine den Mischvorgang. Nach Beendigung fährt man wieder nach oben. In der obersten Position kann das Mischwerk auch nach links oder rechts geschwenkt werden, sagt das Unternehmen.

Staubentwicklung beim Befüllen

Der Mischer soll mit einem austauschbaren 34-Liter-Kunststoffeimer ausgestattet sein, der mit einem Metallbügel leicht aus der Maschine entnommen werden kann. Die Maschine kann auch an eine Staubabsaugung angeschlossen werden, wodurch eigenen Angaben zufolge die Staubentwicklung beim Befüllen des Eimers erheblich reduziert wird. Als Zubehör wird ein breites Mischwerkzeug in Form eines Doppeltellerrührers zum Mischen von Dünnbettmörtel oder flüssigen Nivelliermassen angeboten.

Mit Hilfe der HEXAFIX-PRO Schnellwechselkupplung kann auch beim oneMIX 340 das Mischwerkzeug ohne weiteres Werkzeug gewechselt werden. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1974 dreht sich bei Collomix alles ums Mischen. In den über 50 Jahren hat sich das inhabergeführte Familienunternehmen nach eigener Aussage zum international anerkannten Hersteller von Elektrowerkzeugen und Maschinentechnik für das Aufbereiten und Homogenisieren von Bau- und Anstrichstoffen entwickelt. Auf der bauma präsentiert sich Collomix bereits seit 40 Jahren.

Die Innovationen des Unternehmens sind in Halle A1, Stand 331 zu erleben.