Die komplett neuen XQ Rührwerke in drei Leistungsstufen von Collomix. Foto: Collomix

Der Kern der Collomix-Philosophie lag schon immer darin, dem Handwerker das bestmögliche Werkzeug an die Hand zu geben, um so effizient wie möglich arbeiten zu können und auf der Baustelle beste Ergebnisse zu erreichen. Zum 50-jährigen Firmenjubiläum präsentiert Collomix nun mit der XQ-Modellreihe modernste Rührwerke mit digitaler Steuerungstechnik. Sie umfaßt drei komplett neu entwickelte Profi-Rührwerke mit innovativen Antriebskomponenten, digitaler Steuerung und deutlicher Geräuschreduzierung:

XQ 1 „Basic“ – Einstiegsmodell mit 1100 Watt-Motor und stufenlos regelbaren Drehzahl

XQ 4 „Allrounder“ - mit 1500 Watt Leistung und digitaler Steuerung

XQ 6 „Expert“ - mit 1750 Watt Leistung und digitaler Steuerung, die High-End-Lösung für den Profi.

Next Step - Mischen auf neuem Niveau

Bei modernen Baumaterialien wie Fertigmischungen hängt das Gelingen einer homogenen Mischung von zahlreichen Faktoren ab. Neben dem passenden Rührwerkzeug und der korrekten Zugabe der Wassermenge wird der Erfolg wesentlich vom Einhalten der Mischzeit sowie der richtigen Mischgeschwindigkeit bestimmt. Auf diese zentralen Themen setzte Collomix den Fokus bei seiner Neuentwicklung und hat für die XQ-Maschinen ein komplett neues Antriebskonzept mit digitaler Steuerung entwickelt. Statt manuell schaltbarer Getriebe bieten die Modellen XQ 4 und XQ 6 eine elektronisch regelbare Drehzahlsteuerung, die per Display auf der Maschinenfront individuell eingestellt werden kann. Das ermöglicht dem Anwender, die Drehzahl des Antriebs genau auf das zu mischende Medium anzupassen.

Während des gesamten Mischvorgangs überwacht die Maschine die eingestellte Drehzahl elektronisch und hält diese selbst bei wechselnden Lasten konstant. Auf diese Weise kann ohne Drehzahlschwankungen durchzugsstark im Material gearbeitet werden. So gelingt eine optimale Vermischung von Mörteln, Klebern oder Spachtelmassen in eine geschmeidige Masse. Ein weiteres neues Feature ist ein digitaler Zeitmesser, der dem Profi die jeweils absolvierte Mischzeit anzeigt. So gewinnt er die Sicherheit, daß seine Mischungen auch bei Serien in gleichbleibender Qualität erfolgen.

Das neue XQ 6 Rührwerk mit digitaler Display-Steuerung. Foto: Collomix Mischzeit- und Drehzahlsteuerung – Werte können per Buttons eingegeben werden. Foto: Collomix

Ergonomie und Lärmreduktion im Fokus

Der internationale Erfolg der Collomix-Lösungen ist auch darauf zurückzuführen, daß Collomix in der Entwicklung stets besonderen Wert auf die Ergonomie und die Reduzierung des emittierten Lärmpegels seiner Maschinen legt. Auch bei diesen Themen glänzen die neuen XQ-Geräte mit Werten auf neuem Niveau. Alle drei Modelle liegen deutlich unter der Lärmemissionsgrenze von 85 dB(A). So wird das Gehör spürbar geschont, meist kann sogar auf Gehörschutz verzichtet werden.

Zusätzlich zur elektronischen Antriebssteuerung hat Collomix die beiden großen Modelle XQ 4 und XQ 6 mit einer komplett neuen Motortechnik ausgestattet. Maschinen dieser Leistungsklasse werden meist mit größeren Rührern betrieben, die ein hohes Drehmoment benötigen. Die neuen Motoren liefern genau diese Drehmomente, selbst bei langer Standzeit und gleichzeitig geringer Erwärmungsneigung.

Attraktiv gestaltet sind die XQ-Geräte in ihrem neuen markanten Design und ihren Bauteilen in Collomix-Türkis und schwarzen Funktionselementen. Die hochwertig ergonomisch ausgeformten Handgriffe erleichtern deutlich das leichte, kontrollierte und verkrampfungsfreie Führen der Geräte im Material. Dabei ist der integrierte Elektronikschalter mit Einschaltsperre bequem bedienbar und gut gegen Schmutz geschützt. Der massive Metallrahmen nimmt die Kräfte beim Mischen auf und die aufgesetzten Gummipuffer schützen die Maschine im Falle eines Sturzes vor Bruchschäden. Beim Modell XQ 6 haben die Griffachsen größere Abstände, um beim Arbeiten mit schweren Massen eine noch bessere Hebelkraft zu erreichen. Zur Gewichtsreduzierung bestehen die XQ-Gehäusebauteile aus bruchsicherem GfK-Material.

Das neue Rührwerk XQ ermöglicht leichtes und kontrolliertes Führen des Gerätes beim Mischen. Foto: Collomix Das neue Collomix Rührwerk XQ 6 im harten Baustelleneinsatz. Foto: Collomix

Neue HEXAFIX-PRO Kupplung

Die neue Collomix XQ-Modellreihe wird zusätzlich mit einer aktualisierten Version der bewährten Schnellwechselkupplung HEXAFIX ausgestattet. Die neue HEXAFIX PRO zeichnet sich dadurch aus, daß die Kunststoffmanschette dem Rührerschaft präzise angepaßt ist und den eingeschobenen Rührer dadurch dicht umschließt. So ist die Kupplung weniger schmutzanfällig und damit nahzu wartungsfrei, der Rührer gleitet sauber herein und heraus.

Match your Mix

Abgerundet wird die Produktreihe durch ein erweitertes Angebot im Handel. Gab es bisher die Rührwerke im Set mit einem Rührer „WK“, bietet Collomix die neuen XQ-Maschinen alternativ auch ohne Rührer an. So hat der Handwerker die Möglichkeit, den für seinen Zweck passenden Rührer auszuwählen. Das entspricht dem Gedanken „Match your Mix“ von Collomix - für jedes zu mischende Material braucht es den passenden Rührer und das richtige Rührgerät, um das optimale Mischergebnis zu erzielen.

Die neuen XQ-Modelle werden vollständig bei Collomix in Gaimersheim gefertigt. Wie schon bei den Vorgängern bietet Collomix für die neuen Geräte eine verlängerte Gewährleistung auf 3 Jahre an. Collomix gewährt eine Ersatzteilversorgung für die Maschinen bis 10 Jahre nach Produktionsende. Die Collomix XQ-Geräte stehen ab Oktober 2024 im qualifizierten Collomix-Fachhandel zur Verfügung.