Gaimershaim (ABZ). – Collomix erweitert sein Zwangsmischer-Programm und präsentiert in diesem Zusammenhang den neuen Tellerzwangsmischer Collomatic TMX 1500 mit 120 l Nutzvolumen. Die ebenso leistungsfähigen wie robusten Automatik- oder Zwangs-Mischmaschinen von Collomix sind Herstellerangaben zufolge seit Jahrzehnten ein Begriff für herausragende Mischqualität im Baugewerbe. Zur BAU 2019 stellt Collomix nun ein neues Modell vor, den Tellerzwangsmischer Collomix TMX 1500, der mit einem Mischvolumen von rd. 120 l oder fünf Sack Material aufwarten kann. Damit folgt der Spezialanbieter für Mischtechnik aus dem bayerischen Gaimersheim bei Ingolstadt den Kundenwünschen nach Mischern für Sackware mit einem höheren Nutzvolumen. Diese Maschinen sind besonders geeignet zur Verarbeitung von erdfeuchten, sand- und kiesgefüllten sowie höher viskosen Materialien wie Mörtel aller Art, Estrichbeton und Putzen.

Der Collomix TMX 1500 ergänzt damit die Linie der kompakten Zwangsmischer neben dem Modell TMX 1000. Mit ihrem dreiarmigen Mischwerkzeug erreichen sie laut Herstellerangaben eine intensive und vollständige Durchmischung des Materials, was zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung der Mischung beitrage. Die niedrigere Drehzahl des Mischwerkzeugs unterstütze dabei insbesondere die Durchmengung von schweren oder sehr trockenen Mischungen. Und das Collomix zufolge auch noch in deutlich kürzerer Zeit als im einfachen Freifallmischer.

Der neue Mischer mit dem Namen Collomix TMX 1500 verfügt über ein nominales Fassungsvermögen von 150 l, was einem Nutzvolumen von 120 l oder in der Regel fünf Sack Material entspricht. Die höhere Bauart des Mischbehälters eigne sich dadurch hervorragend für das Mischen von voluminösem Material wie etwa zementären Trockenschüttungen für die Altbausanierung, betont das Unternehmen.

Der Zwangsmischer Collomix TMX 1500 überzeuge durch seine robuste Metallausführung und seine hohe Motorleistung. Das Befüllen mit Material erfolgt von oben über ein stabiles Gitter, das mit einer festangebrachten Reißleiste bestückt ist, um Papiersäcke schnell und einfach zu öffnen. Für ein staubfreies Einfüllen des Trockenstoffs sorgt eine Absaugvorrichtung, die bereits für den Anschluss eines Staubsaugers eingerichtet ist. So könne die Staubentwicklung beim Öffnen und Einfüllen der Säcke auf ein Minimum reduziert werden, so das Unternehmen. Das ist gerade bei Arbeiten in geschlossenen Räumen von großem Vorteil.

Die neue Modellreihe TMX 1500 sorgt laut Collomix zudem für ein hohes Maß an Sicherheit. So könne etwa der Gitterdeckel nur mittels Zwei-Hand-Bedienung geöffnet werden. Auch der Auswurfschacht sei durch ein Gitter vor unbefugtem oder unbedachtem Eingriff geschützt.

Der neue Kompaktmischer Collomix TMX 1500 verfügt zudem über ein dreiarmiges Mischwerkzeug mit integrierter Abstreif-Funktion, die eine Materialablagerungen an den Seitenwänden verhindern soll. Eine massive, verschleißarme Sechskant-Welle treibt das Mischwerkzeug an und sorgt für eine hohe Kraftübertragung und somit für eine kräftige Durchmischen der Massen. Zum Reinigen des Mischorgans sind keine Werkzeuge nötig, denn das Mischwerkzeug kann einfach von der Welle abgezogen werden. Auf diese Weise lässt es sich bequem auch außerhalb der Maschine reinigen.

Ein Bodensegmentschieber sorgt für die Öffnung des Mischraums, so kann das fertig gemischte Material direkt in einen Eimer oder eine Schubkarre entleert werden. Bei stärker anhaftenden Materialien unterstützt eine zusätzliche Rüttelvorrichtung am Auswurfschacht ein einfacheres Entleeren.

Der Auswurfschacht selbst kann zur leichteren Reinigung außerdem nach vorne ausgezogen werden. Auch bei diesem TMX-Modell sind die Abmessungen äußerst kompakt, damit der Mischer durch Türöffnungen mit 80 mm Breite bewegt werden kann. Zwei Hartgummiräder sorgen für einen sicheren Stand und eine hohe Mobilität.

Für den Transport verfügt der Collomix Kompaktmischer TMX 1500 über die bewährte Verladehilfe mittels zweier zusätzlicher Rollen. Sämtliche Antriebs- und Motorelemente sind durch eine entsprechende Gehäusebauweise vor Verschmutzung und Spritzwasser geschützt. Zwei Transportösen erleichtern das sichere Verzurren für den Transport. Ein weiterer großer Vorteil ist der starke 2,8 kW Motor des Collomix TMX 1500. Der Mischer kann mit 230 V betrieben werden und benötigt keinen Starkstromanschluss. Collomix vertreibt seine Produktpalette über den qualifizierten Fachhandel. Die technischen Details finden sich auf der Webseite www.collomix.de.