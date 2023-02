Emsdetten (ABZ). – Mit dem ab 2023 lieferbaren Modell SC3000+ stellt Best Of Steel (BOS) eine Überarbeitung des Schnellbau-Containers SC3000 vor.

Ein Montagevideo von BOS erklärt, wie Nutzer das Materiallager unkompliziert aufbauen können. Abb.: BOS

Ein Montagevideo erklärt, wie Nutzer das Materiallager unkompliziert aufbauen können. Im Januar 2023 führt BOS eine neue Variante des Schnellbau-Containers ein. Die neue Variante der Bezeichnung SC3000+ punktet laut Hersteller mit neuen Eigenschaften, die den täglichen Einsatz noch komfortabler und effizienter machen: Erleichterte Montage und höhere Kranbarkeit sind nur zwei der vielen Vorteile.

Um den Aufbau auch für Ungeübte so einfach wie möglich zu gestalten, hat BOS ein Video erstellt, das in verständlicher Weise die Montage in der Praxis zeigt. Ergänzende Texte (wahlweise auch in Englisch) komplettieren die Darstellung. Das Video ist im Netz unter www.youtube.com/watch?v=f96Ew7... ist nach eigener Aussage Marktführer mit mehr als 40-jähriger Erfahrung im Container- und Hallenbau. Seit 2018 gehört BOS zum Jeld-Wen-Konzern. Dieser betreibt in Europa mehr als 20 Produktionswerke in zwölf Ländern und beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeitende.