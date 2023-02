Der Telematikspezialist werde damit seine Reichweite und sein Angebot für Bauunternehmen erweitern. Flexcavo führt seine Softwarelösung für Kunden in der Baubranche unverändert weiter. Die Firma ist nach eigenen Angaben darauf spezialisiert, Workflows und Prozesse zwischen Baustelle, Bauhof und Zentrale zu optimieren und automatisieren.

"Wir freuen uns sehr, Flexcavo in der Trackunit-Gruppe begrüßen zu dürfen. Die Flexcavo-Lösungen stärken unser Angebot für Bauunternehmen und Unternehmen mit gemischten Flotten erheblich", betont Trackunit-Geschäftsführer Soeren Brogaard. "Unser Team hat sich in den vergangenen 18 Monaten verdoppelt und mit der Übernahme von Flexcavo sind wir auf dem richtigen Weg weiter zu wachsen", ist Brogaard überzeugt. "Wir sind ambitioniert und dieser Schritt passt perfekt in unsere Gesamtstrategie." Co-Founder Leonhard Fricke hebt das Potenzial hervor, das Flexcavo mit etwa 30 Mitarbeitenden bietet – vor allem in Hinblick darauf, seine Lösung für Kunden weiterhin zu verbessern. "Dies wird unsere Entwicklungskapazität enorm steigern, sodass Bauunternehmen und Vermieter von schnelleren Updates mit neuen Features, Echtzeitdaten über alle Maschinen, und einem höheren Automatisierungsgrad von Prozessen zwischen Baustelle, Bauhof und Zentrale profitieren können. Unsere Kernaufgabe wird es sein, unser Angebot in weiteren Schlüsselmärkten verfügbar zu machen und Kunden bei der Digitalisierung zu unterstützen."