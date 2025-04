Mönchengladbach (ABZ). – Contex, ein Anbieter von Verschleißtechnik, wird Interessierte auf der bauma in Halle C1 am Stand 215 willkommen heißen. Nach eigenen Angaben brachte das Unternehmen 1985 die ersten hartaufgeschweißten und konfektionierten Verschleißbleche in Mischanlagen ein.