Die verstärkte 3*-Karkasse erfüllt höchste Tragfähigkeitsanforderungen, auch unter intensivsten Ladezyklen. Foto: Continental

Das Unternehmen präsentiert den Baureifen auf der diesjährigen bauma und erweitert damit die ContiEarth-Reihe um den neuen Radialreifen, zunächst in der Größe 35/65 R33.

Baumaschinen arbeiten in der Regel mit hohen Traglasten und sind unterschiedlichsten, größtenteils abriebstarken Untergründen, wie zum Beispiel scharfkantigem Fels, Schutt oder Kies ausgesetzt. Den LD-Master L5 Traction hat Conti laut eigener Aussage speziell für Lader entwickelt, die auf abrasiven Böden eingesetzt werden – und bei Arbeiten vor der Wand, wo hohe Produktivität und konstante Fahrzeugverfügbarkeit entscheidend sind.

Die verstärkte 3*-Karkasse erfüllt höchste Tragfähigkeitsanforderungen, auch unter intensivsten Ladezyklen. Das L5-Traktionsprofil schützt die Karkasse und gewährleistet eine ruhige und sichere Fahrt auf dem Baugelände versichert der Hersteller. Das massive Profilblockdesign sorge stets für gesicherte Traktion. Die extra tiefe Lauffläche und der Seitenwandschutz gewährleisten Conti zufolge ein langes Reifenleben sowie Stabilität und sichern so langfristig die Produktivität im Einsatz.

Um Ausfallzeiten zu minimieren und die Einsatzfähigkeit auch unter harten Rahmenbedingungen zu gewährleisten, sollten Spezialreifen auf Baumaschinen möglichst regelmäßig kontrolliert werden. Der LD-Master L5 Traction ist ab Werk mit einem integrierten Reifensensor ausgestattet, sodass Überwachung in Echtzeit möglich ist. Der Sensor misst kontinuierlich Temperatur und Reifendruck und sendet die Daten an das System. Neben dem LD-Master L5 Traction zeigt Conti seinen Baumaschinen-Reifen des Typs EM-Master E3/L3 als 65er-Querschnitt. Ebenso soll es eine Vorschau auf einen neuen SkidSteer-Vollreifen geben. Zu finden ist Conti auf der bauma am Stand C5.403.