Zusammen mit erneuerbarem Toluol-Diisocyanat (TDI) und klimaneutralem Methylen-Diphenyl-Diisocyanat (MDI) kann das Unternehmen damit beide wichtigen Rohstoffkomponenten für die Herstellung von Polyurethan(PU)-Schaumstoffen auf Basis alternativer Rohstoffe liefern. Die Polyole werden ebenso wie TDI und MDI mithilfe des Massenbilanzansatzes unter Verwendung erneuerbarer Vorprodukte – aus Bioabfällen und Reststoffen – hergestellt, die den Produkten rechnerisch zugeordnet werden.

PU-Hartschäume mit MDI bieten eine sehr effiziente Wärmedämmung in Gebäuden und Kühlgeräten. Die Weichschäume unter Verwendung von TDI sorgen für viel Komfort in Matratzen und Polstermöbeln, aber auch in Autositzen und Schuhen. Und mit diesen Polyolen ist Covestro nun in der Lage, selektiv Prepolymere für verschiedene Klebstoffanwendungen anzubieten. Der eingeführte Massenbilanzansatz ermöglicht die schrittweise Substitution von fossilen Rohstoffen durch bio-zirkuläre Alternativen, was die Nachhaltigkeit in diesen Anwendungen weiter verbessert.

Covestro produziert die Polyetherpolyole in Dormagen und verwendet dafür das massenbilanzierte Vorprodukt Propylenoxid aus dem gemeinsamen Standort mit LyondellBasell im niederländischen Maasvlakte. Dort produzieren beide Partner im Rahmen eines Joint Venture Propylenoxid und Styrol-Monomer. Beide genannten Standorte sind nach dem international anerkannten ISCC PLUS-Standard zertifiziert.

"Mit der Einführung beider Hauptkomponenten für Polyurethane auf der Basis alternativer Rohstoffe haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität erreicht", sagt Sucheta Govil, Marketing-Vorständin bei Covestro. "Wir können nun Kunden in verschiedenen Branchen dabei unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Zugleich senken wir den CO2-Fußabdruck in verschiedenen Wertschöpfungsketten."

Kunden können die nachhaltigeren Polyetherpolyole und Isocyanate als Drop-in-Lösung nutzen, das heißt, die Rohstoffe können schnell und einfach in bestehende Produktionsprozesse integriert werden, ohne dass technische Änderungen erforderlich sind. Die Produkte bieten die gleiche gute Qualität wie ihre Pendants auf fossiler Basis und erfüllen Forderungen verschiedener Branchen, die nach alternativen Rohstoffen suchen. Sie lassen sich durch das Label CQ im Produktnamen leicht von ihren fossilen Pendants unterscheiden. CQ steht für Circular Intelligence und hebt die Produkte und Initiativen von Covestro zum Thema Kreislaufwirtschaft hervor.