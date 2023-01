Mit den Akquisitionen will CPG Europe zum einen sein Know-how im Bereich des Brandschutzes stärken, zum anderen will das Unternehmen seine technische Expertise im Bereich der mechanischen Fugenprofile erweitern. VEDA-Produkte wurden bereits in den letzten 30 Jahren weltweit in diversen Bauwerken und Infrastrukturen auf der ganzen Welt eingesetzt, etwa im Flughafen von Mexico City, im Singapore Sports Hub, in der Großen Moschee von Algier und in der Philharmonie in Paris. Neben Nullifire, illbruck, Flowcrete, Vandex, Tremco und Nudura werden die VEDA-Produkte in das CPG Portfolio integriert. Der Gründer und frühere Eigentümer von VEDA, Georges Gauthier, wird das Unternehmen und die 25 Mitarbeiter, die von CPG Europe übernommen werden, weiterhin leiten. "Wir freuen uns darauf, die bewährten Produktlinien von VEDA zu integrieren", sagte Richard Hill, Präsident CPG Europe.

