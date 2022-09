Ohne die Verwendung von Benzin arbeitet das Gerät laut Hersteller zudem mit weniger Vibrationen, weniger Lärmbelästigung und ohne Emissionen oder schädliche Dämpfe. Foto: Cramer

Neben den Aufsitzrasenmähern erfreuen sich Zero Turns auch in Europa immer größerer Beliebtheit. Der Name Zero Turn (auf Deutsch als Nullwendekreismäher bezeichnet) verrät bereits die wichtigste Eigenschaft des Mähers: der Zero Turn kann sich auf der Stelle drehen.



Dies ermöglicht dem Anwender, nah an Hindernissen vorbeizufahren und auch kleine Ecken sorgfältig zu mähen. Somit ist der Zero Turn nicht nur besonders effizient für großflächiges Mähen, sondern eignet sich auch für Grünflächen und Parks, die eher schmal eingefasst oder eng bepflanzt sind. Die zwei Gashebel, die bereits auf kleine Bewegungen reagieren, sorgen für eine besonders ergonomische und einfache Handhabung sowie Lenkung, versichert Cramer. Durch die kompakte Bauweise sitzt der Fahrer direkt über dem Mähwerk. Das Modell Zero Turn 82TZ132 wartet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 16 km/h auf und ist Unternehmensangaben zufolge sehr flexibel in der Handhabung. Zero-Turn-Geräte sind keine Marktneuheit mehr – jedoch sind sie oftmals benzinbetrieben.

Die Leistung des 82ZT132 beläuft sich auf 800 ccm, allerdings mit deutlich geringeren Haltungs- und Betriebskosten, teilt Cramer mit. Der 82ZT132 mit dem integrierten 82 V beziehungsweise 16-Kilowattstunden-Akku ermöglicht es bis zu 40.000 m² beziehungsweise fünf Stunden mit nur einem Ladezyklus zu mähen. Das 132 cm große geschweißte Mähdeck, mit drei bürstenlosen 1,5-Kilowatt-Motoren, ist breiter als die meisten gängigen Rasentraktoren und entpuppt sich laut Hersteller als ein wirkliches Plus bei der Pflege von Parks, großen Grundstücken oder Sportanlagen.

Ohne die Verwendung von Benzin arbeitet das Gerät zudem mit weniger Vibrationen, weniger Lärmbelästigung und ohne Emissionen oder schädliche Dämpfe. Darüber hinaus bietet der Zero Turn eine extra Absicherung: mit der integrierten 4G-SIM-Karte bleiben Nutzer immer mit ihrem Gerät in Kontakt. Über die Cramer-"Connect App" kann ein Arbeitsplan erstellt, sowie Benachrichtigungen und Software-Informationen empfangen werden. Geräteeinstellungen verwalten und zu jedem Zeitpunkt nachverfolgen, wo ihr Gerät gerade ist.

Das GSM-Geofencing verhindert die Nutzung des Zero Turns außerhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs und schützt vor unsachgemäßer Nutzung. Weil Cramer neben der Neuheit weitere clevere Mäher im Portfolio hat, nutzt das Unternehmen die Gelegenheit, um ebendiese auf der GaLaBau 2022 vorzustellen. Um mehr zu erfahren, lohnt sich ein Besuch in Halle/Stand Halle 11.0/11.0-403, verspricht Cramer.