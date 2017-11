Dämmstoffhersteller Austrotherm stockt auf

Wittenberge (dpa). - Der österreichische Dämmstoffhersteller Austrotherm in Wittenberge (Prignitz) stockt auf und nimmt eine neue Produktionslinie in Betrieb. 7 MIo. Euro seien investiert worden, teilte das Unternehmen mit. Die Spezialisierung laufe weiter, sagt Vertriebs-Geschäftsführer Alexander Sinner. Zudem könnten neue Märkte erschlossen werden. Zehn neue Arbeitsplätze entstanden. Die Zahl der Mitarbeiter steigt nach Firmenangaben nun auf 61 am Standort. Das österreichische Familienunternehmen produziert für Kunden in Deutschland, Polen, Dänemark und in den Benelux-Ländern.