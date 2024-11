LINITHERM PAL TG BioZell – schnelle, einfache und saubere Verlegung. Foto: Linzmeier

Das trifft nach der Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) auf Tiefgaragen bis 1000 m² Nutzfläche zu (Bauordnungen der Bundesländer können abweichen).

LINITHERM PAL TG BioZell ist in den Stärken 60, 80, 100, 120 und 160 mm erhältlich. Dank des hocheffizienten PU-Dämmkerns mit λ0,023 W/(m²K) erreichen die Tiefgaragen-Dämmelemente in diesen fünf Stärken U-Werte von 0,34 bis 0,14 W/(m²K). Dies bedeutet eine hohe Dämmwirkung bei schlanken Bauteilstärken.

Dadurch kann bei der Konzeption des Gebäudes eine etwas geringere Stockwerkshöhe in der Tiefgarage eingeplant werden. Die so erreichte Ersparnis für Aushub und Beton wiegt die Kosten für die Dämmelemente mehr als auf, sorgt also für eine Kostenreduzierung.

Weitere Kosteneinsparungen werden laut Hersteller in der Montage erzielt, da sich die LINITHERM PAL TG BioZellElemente dank Nut-Feder-Verbindung und den zum System gehörenden LINIFIX-Befestigungsklammern einfach, schnell und sauber an der Garagendecke anbringen lassen.

Da die mineralische Oberflächenbeschichtung bereits ab Werk auf LINITHERM PAL TG BioZell aufgetragen wird, erübrigt sich zudem eine Nachbehandlung der Dämmelemente nach der Montage. Nur an offenen Schnittkanten ist aus Brandschutzgründen ein Auftrag des mineralischen Oberflächenputzes per BioZell Reparaturkit erforderlich. Mit dem Kit können die Platten außerdem bei Beschädigung leicht repariert werden. Verarbeiter erhalten die LINITHERM PAL TG BioZell-Elemente auf Palette geliefert.

Bei BioZell handelt es sich um einen emissionsarmen und physiologisch unbedenklichen Oberflächenputz, der frei von Fungiziden, Bioziden und Topfkonservierungsmitteln ist. Weder Dämmung noch Beschichtung bieten Nährboden für Sporen, Pilze, Algen oder Schimmel. Darüber hinaus bietet LINITHERM PAL TG BioZell eine sehr robuste Oberfläche und die Lichtreflexionsbeschichtung sorgt für helle Räume.

Private Bauherren und Sanierer profitieren von den selben Vorteilen, fördern durch die Anbringung der Dämmelemente im Neu- und Altbau deren Wohnkomfort und sparen Heizkosten. Der Bauherr und Sanierer erhält LINITHERM PAL KD BioZell im handlichen Karton zur einfacheren Weiterverarbeitung.