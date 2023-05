Daimler Truck startet stark ins Geschäftsjahr

Im ersten Quartal seien dank einer starken Nachfrage und eines höheren Absatzes als im entsprechenden Vorjahreszeitraum die Markterwartungen übertroffen worden, teilte das Unternehmen nun in Leinfelden-Echterdingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. So habe das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konzernweit bei 1,16 Milliarden Euro gelegen. Die mittlere Analystenschätzung habe bei 976 Millionen Euro gelegen. Im Industriegeschäft – also ohne Finanzdienste gerechnet – lag das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bei 1,11 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite betrug 8,8 Prozent (Konsensus: 7,6).



Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Nutzfahrzeuge bestellen

Themen Newsletter Unternehmen bestellen

Themen Newsletter Unternehmenszahlen bestellen

Unternehmens Presseverteiler Daimler Truck bestellen