Daniela Schmiedle löst Joachim Straub in der Sika-Geschäftsführung ab.Schmiedle hat die Geschäftsführung der Sika Deutschland GmbH übernommen. Sie folgt damit Straub, der die Leitung der DACH-Region für die Sika-Gruppe übernimmt. Schmiedle ist seit 2004 im Unternehmen tätig und begleitete seitdem verschiedene Funktionen in den Bereichen Business Development, Key Owner/Project Management und Sales. Seit 2017 ist die diplomierte Bauingenieurin Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet die Geschäftsbereiche Flooring (Boden- und Wandbeschichtungssysteme), Engineered Refurbishment (Betoninstandsetzung) und Waterproofing (Bauwerksabdichtung). Nach 15 Jahren als Geschäftsführer übernimmt Straub nun die Leitung der Area DACH für die Sika-Gruppe und wird in seiner zukünftigen Funktion auch weiterhin eng mit der Sika Deutschland verbunden sein. Straub ist seit 1989 für die Sika tätig.

