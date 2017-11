Danijel Lucic hat die Geschäftsführung bei Saint-Gobain HES übernommen. Lucic löst damit Dr. Stefan Immerschitt als Geschäftsführer beim Spezialisten für die Haus- und Grundstücksentwässerung in Köln ab. Vor seinem Wechsel an die Spitze von Saint-Gobain HES war Danijel Lucic mehr als 20 Jahre lang in der Dämmstoffbranche bei Saint-Gobain Isover beschäftigt. Zuletzt führte Lucic hier als Geschäftsleiter den Bereich der Superglass Dämmstoffe in Darmstadt.