Blumberg (ABZ). – Darda entwickelt und produziert seit über 60 Jahren neben den handgehaltenen Abbruchgeräten ein umfassendes Sortiment an qualitativ hochwertigen Anbauwerkzeugen für die Bereiche Abbruch und Recycling.

Ergänzt wird das Produktportfolio der handgehaltenen Geräte von Darda durch die hydraulischen Kombischeren HCS8, die in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Foto: Darda

Als Mitglieder des Lifco-Konzerns stellen Darda und die Brokk-Gruppe zusammen mit der Kinshofer-Gruppe auf einem großen Gemeinschaftsstand im Freigelände FM am Stand Nr. 711/4 aus. Darda präsentiert seine gesamte Produktpalette an bekannten und bewährten Spezialabbruchgeräten.

Neben den handgehaltenen Abbruchgeräten umfasst das Produktsortiment von Darda eine Vielzahl von maschinengeführten Anbauwerkzeugen. Die perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Darda-Anbauwerkzeugen und den kompakten, leistungsstarken Abbruchrobotern von Brokk überzeugen mit Effizienz, Flexibilität und Präzision bei anspruchsvollsten Aufgaben.

1967 von Firmengründer Helmut Darda erfunden und patentiert, hat das hydraulische Stein- und Betonspaltgerät die Abbruchbranche revolutioniert, so der Hersteller. Dieses handgehaltene Abbruchgerät nutzt hydraulischen Druck, um verschiedene Gesteinsarten und selbst Beton mit beeindruckender Spaltkraft kontrolliert und geräuscharm zu spalten. Angetrieben durch ein Hochdruck-Hydraulikaggregat, bietet Darda heute fünf verschiedene Baugrößen an, die je nach spezifischer Aufgabenstellung ausgewählt werden können.

Die langjährige Erfahrung von Darda garantiert nach Unternehmensangaben die Qualität und Einzigartigkeit des Spaltgerätes, das bis heute unübertroffen ist und sich zu Recht als Weltmarktführer etabliert hat. Besonders überzeugt das Gerät in Situationen, in denen konventionelle Abbruchmethoden mit großen Maschinen nicht in Frage kommen, da diese oft Staub, umherfliegende Splitter, Erschütterungen, Abgase und Lärm verursachen.

Top-Down-Rückbau von Hochhäusern

Ergänzt wird das Produktportfolio der handgehaltenen Geräte von Darda durch die hydraulischen Kombischeren HCS8, die in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Das Grundmodell bleibt bei allen Varianten identisch. Ob Schneiden, Brechen oder Aufweiten – die HCS8 bietet Lösungen für eine Vielzahl von Aufgaben und kann problemlos zusammen mit dem Stein-und Betonspaltgerät an ein Hydraulikaggregat angeschlossen werden.

Beim sensiblen Top-Down-Rückbau von Hochhäusern zeigt sich der Einsatz von Darda-Betonzangen nach eigenen Angaben immer wieder als die beste und effektivste Methode. Oft seien herkömmliche Abbruchmethoden aufgrund einzuhaltender Lärmbestimmungen und geringstmöglicher Staub- und Vibrationsbelastungen nicht möglich.

Verschiedene Anwendungen im Felsabbruch

Hochwertige Materialien und das eigens von Darda konzipierte und entwickelte Druckübersetzersystem ermöglichen den Darda-Betonzangen eine hohe Brechkraft bei geringstem Eigengewicht. Sie sind daher für kleine Trägergeräte geeignet, für die herkömmliche Zangen zu schwer sind. Dank ihrer großen Öffnungsweite können sie sehr dicke Betonteile abbrechen und schaffen auch harten und stark armierten Beton, was ansonsten viel größeren Zangen vorbehalten ist.

Die hydraulischen Steinspaltzylinder überzeugen durch hohe Produktivität und Sicherheit im Einsatz. Mit hoher Spaltkraft, die unabhängig vom Eingangsdruck ist, und einer schlanken und doch robusten Bauweise wurden sie für verschiedenste Anwendungen im Felsabbruch geschaffen. Auch in beengten Situationen, wie zum Beispiel bei Tunnel-, Graben- oder Fundamentarbeiten sind die Steinspaltzylinder perfekt geeignet.

Die Stahlscheren von Darda lassen sich mit ihren wechselbaren Schneideinsätzen in wenigen Schritten auf eine Betonzange umrüsten. Foto: Darda

Je nach Gesteinsart und Gesteinszusammensetzung kann zwischen zwei möglichen Längen des Spalteinsatzes gewählt werden. Für die vielfältigen und speziellen Spaltanforderungen können die Steinspaltzylinder sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Und das Beste: Durch das automatische Schmiersystem ist kein manuelles Einfetten des Spalteinsatzes notwendig. Mit einer Spaltkraft von bis zu 1800 t stellen sie unabhängig vom Geräteträger eine sichere Alternative zu Sprengarbeiten dar.

Die Stahlscheren von Darda bieten laut Hersteller eine maximale Schneidleistung bei minimalem Gewicht. Mit ihrer kompakten Bauweise und integriertem Boostersystem erzielen sie eine Schneidkraft von bis zu 120 t, ideal für den Rückbau von Stahlträgern und industriellen Strukturen. Die Stahlscheren von Darda lassen mit ihren wechselbaren Schneideinsätzen in wenigen Schritten auf eine Betonzange umrüsten.

Darda Multi Cutter, die universellen Schneidgeräte mit bis zu 350 mm Öffnungsweite, sind wahre Helden bei der Innenentkernung. Sie schneiden Versorgungsleitungen und -rohre, Kabel, Stahlträger und vieles mehr.

Besonders in schwer zugänglichen Bereichen bieten die Multi Cutter mit bis zu 60 t Schneidkraft eine vibrationsfreie und geräuscharme Lösung. Mit ihrem 360° hydraulischen Drehantrieb eignen sie sich besonders für Arbeiten in Umgebungen mit hohen Präzisionsanforderungen, wie zum B bei Entkernungsarbeiten in historischen Gebäuden oder bewohnten Wohnanlagen.

Stahlbehälter und -platten. bis zu 15 mm Stärke, können mit dem maschinengeführten Tankschneider TC120 kalt und sicher geschnitten werden. Die Anbauwerkzeuge von Darda lassen sich mit den Brokk Abbruchrobotern und einer Vielzahl von Baggern von 0,7 bis 15 t kombinieren.

Neben dem Booster-System made by Darda und den großen Öffnungsweiten sind sie laut Hersteller wahre Kraftpakete, wartungsfreundlich und wertbeständig.