Herdecke (ABZ). – Das neue Produktportfolio von DELTA löst laut Dörken das Problem der vorzeitigen Alterung von Unterdeckbahnen im Steildach. Neben der erweiterten Funktionsgarantie von 30 Jahren bei den Unterdeckbahnen DELTA-MAXX PLUS und DELTA-FOXX PLUS, bietet der Hersteller seit diesem Januar die neue Generation der DELTA-Unterdeckbahnen: DELTA-XX PLUS.

Foto: Dörken

Dabei handelt es sich Dörken zufolge um eine Basisunterdeckbahn mit Premiumlanglebigkeit. Erhältlich ist sie in vier verschiedenen Produktvarianten und ebenfalls mit 30 Jahren Garantie. In den vergangenen Jahren melden Fachpersonen aus dem Dachdeckerhandwerk vermehrt Steildachkonstruktionen, bei denen Unterdeckbahnen nach nur wenigen Jahren im Einsatz versagen – obwohl sie das normative Alterungsverfahren der DIN EN 13859-1 bestanden haben.

Das Entwicklerteam von Dörken ist dieser Sache auf den Grund gegangen und es lag die Vermutung nahe, dass die noch gültige Version der DIN aus dem Jahre 2010 die tatsächlichen Abläufe im Dach nicht abbildet. Sie fanden heraus, dass der größte und bis dahin völlig unterschätzte Einflussfaktor buchstäblich unter der Eindeckung liegt: die Luftbewegung in der Konterlattenebene. Dieser auf den ersten Blick kleine, aber erhebliche Stressfaktor zermürbt die Bahn über Jahre hinweg. Letztendlich führt dies zur vorschnellen Alterung und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Produkts. Da es bislang kein Verfahren gab, das den Faktor der Luftbewegung in einem erforderlichen Maß berücksichtigt, hat Dörken den sogenannten "Orkanofen-Test" entwickelt. Dieser wird inzwischen auch von einem unabhängigen Prüfinstitut angeboten und ist fester Bestandteil der EAD für Unterdeckbahnen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse konnten die Produkte DELTA-MAXX PLUS und DELTA-FOXX PLUS weiter optimiert werden. Daher gibt Dörken nun 30 Jahre Funktionsgarantie auf diese Produkte. Möglich macht dies die Kombination bewährter Rohstoffe sowie der Einsatz modernster Produktionstechnologien (DELTA-BiCo-, DELTA-AMS- und DELTA-AdTec-Technologie), erläutert das Unternehmen. Der nächste Schritt liegt darin, die neu gewonnene Langlebigkeit auch auf die Standardunterdeckbahnen zu übertragen. Das Ergebnis ist die neue Generation der DELTA-Unterdeckbahnen, die seit diesem Jahr unter dem Produktnamen DELTA-XX PLUS im Baustofffachhandel erhältlich ist.

Ab sofort sind die genannten DELTA-Unterdeckbahnen ausschließlich mit integrierten Selbstkleberändern ausgerüstet. Dies bietet Vorteile beim Feuchteschutz und verhindert gleichzeitig das Eindringen von kalter Luft in die Dämmung, versichert Dörken.

Foto: Dörken

Bei Messungen in einem unabhängigen Prüfinstitut wurde bei einer Temperaturdifferenz von 25 K und einer 12 cm dicken Wärmedämmung (WLG 035) eine Reduzierung der Wärmeverluste von 20 % im Vergleich zu einer unverklebten Unterdeckbahn gemessen. Um für jede Anwendung das optimale Produkt zu bieten, besteht die DELTA-XX-PLUS-Familie aus vier verschiedenen Typen: LIGHT, UNIVERSAL, STRONG und HEAVY. Die leichte und mit Kleberändern ausgestattete Unterdeck- und Unterspannbahn DELTA-XX PLUS LIGHT überzeugt nach Aussage des Herstellers mit guter Anformbarkeit, sodass sich mit der Bahn auch schwierigere Details komfortabel ausführen lassen. Da sie kostengünstig ist, eignet sie sich laut Dörken optimal für schmale Budgets – und das bei guter Leistungsfähigkeit.

Die Variante UNIVERSAL kann in unterschiedlichen Anwendungen – sowohl für vollgedämmte Steildächer mit und ohne Schalung – als auch für belüftete Dachkonstruktionen eingesetzt werden. Auch die reißfeste Bahn STRONG überzeugt nach Aussage des Unternehmens mit bewiesener Langlebigkeit, praktischen Klebezonen und 30 Jahren Garantie. Ihre Reißfestigkeit verdankt die Bahn der integrierten Gewebeverstärkung, die sie zur idealen Lösung für große Lattweiten macht. Zur neuen Produktfamilie gehört auch die Variante HEAVY, die optimal für den Einsatz auf geschalten Dachflächen abgestimmt ist. Durch den Einsatz robuster Vliese wird der Funktionsfilm bereits bei der Verarbeitung bestens geschützt, versichert Dörken.