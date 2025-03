Mainhausen (ABZ). – "In der heutigen Geschäftswelt kristallisiert sich die Fähigkeit, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, als ein entscheidender Wettbewerbsvorteil heraus – gerade auch in der Intralogistik.

Sysmat-Geschäftsführer Rainer Schulz. Foto: Sysmat

Für mittelständische Unternehmen, die oft flexibler und näher am Kunden agieren als große Konzerne, verkörpert Echtzeit-Datenanalyse einen Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg", betont Rainer Schulz, Geschäftsführer der sysmat GmbH. "Echtzeit-Daten geben die Möglichkeit, Chancen sofort zu ergreifen und Risiken frühzeitig zu erkennen."

Damit die Echtzeit-Datenanalyse ihre volle Wirkung entfaltet, müssten Unternehmen die richtigen Werkzeuge und Prozesse implementieren. Dies beginne mit einer robusten IT-Infrastruktur und reiche bis zur Schulung der Mitarbeitenden, damit diese die Daten effektiv interpretieren und auch nutzen.

Der Einsatz moderner Technologien wie Cloud-Plattformen, künstlicher Intelligenz und IoT (Internet of Things) ermöglichen es, Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu verarbeiten und unmittelbar verwendbar zu machen.

Eine häufige Herausforderung in mittelständischen Unternehmen stellt jedoch die Integration bestehender Systeme und die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen dar, heißt es in einem Sysmat-Statement.

"Hier ist entscheidend, einen schrittweisen Ansatz zu wählen und klare Prioritäten zu setzen. Dabei gilt es außerdem Fragen zu stellen, wie zum Beispiel welche Prozesse am meisten von Echtzeitdaten profitieren. Häufig lohnen sich bereits kleinere Investitionen für etwa eine Teil-Automatisierung des Lagers", betont der Geschäftsführer.

Zunehmend entwickelt sich die Welt zu einer digitalen, in der Informationen in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen. Daher wird die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu analysieren und darauf zu reagieren, zu einem wichtigen Faktor. Für mittelständische Unternehmen, die sich oft in hoch spezialisierten Nischen bewegen und schnell auf Marktveränderungen reagieren müssen, biete die Echtzeit-Datenanalyse nicht nur operative Vorteile, sondern könne auch strategische Entscheidungen unterstützen. Risiken wie Lieferkettenunterbrechungen, Zahlungsausfälle oder plötzliche Marktrückgänge ließen sich frühzeitig erkennen und minimieren.

"Die Echtzeit-Analyse von Daten aus verschiedenen Abteilungen und externen Quellen hilft dabei, potenzielle Probleme zu antizipieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Störungen im internen Ablauf etwa korrigieren Verantwortliche auf der Grundlage von datenbasierten Erkenntnissen", erläutert Schulz und fährt fort: "Echtzeit-Daten ermöglichen es, ohne Verzögerung auf Marktveränderungen zu reagieren. Das kann bedeuten, schnell auf unerwartete Nachfragespitzen zu reagieren oder in Krisensituationen proaktiv handeln zu können. Außerdem wirken sie sich auf die Optimierung der Lieferkette oder die effiziente Einsatzplanung von Mitarbeitern aus. Echtzeitüberwachung von Kundenfeedback und -verhalten hilft zudem dabei, Produkte und Dienstleistungen passgenau auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten. Für mittelständische Unternehmen ist Echtzeit-Datenanalyse mehr als ein technologischer Trend – nämlich ein Werkzeug, um agiler, kundenorientierter und wettbewerbsfähiger zu werden."

Sie biete die Möglichkeit, nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, sondern diese auch aktiv mitzugestalten. In einer Welt, in der Geschwindigkeit und Präzision den Unterschied machen, sei Echtzeit-Datenanalyse keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.