Laut den Organisatoren konnte die DCONex 2023 nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen und zurückhaltendem Buchungsverhalten, wieder an den Erfolg von 2020 anschließen und zeigen, dass das Thema Schadstoffmanagement auf großes Interesse stoße und dass eine räumliche Weiterentwicklung der Veranstaltung notwendig sei. Deswegen findet die DCONex der AFAG zufolge ab 2024 in einer neuen Veranstaltungslocation, der Halle Münsterland in Münster, statt. Die dortigen Räumlichkeiten würden der DCONex mehr Flexibilität und die Möglichkeit geben, weiter zu wachsen – sowohl im Kongressbereich als auch im Ausstellungsbereich. Der Januar-Termin als Jahresauftakt der Branche bleibt bestehen.

Auch die inhaltliche Weiterentwicklung der Veranstaltung soll weiter vorangetrieben werden. Erstmals gab es zur DCONex 2023 ein Netzwerktreffen der "Next Professionals". Schadstoffexperten, die erst seit kurzem in der Branche aktiv sind und Führungskräfte, die sich in verantwortungsvolle Positionen weiterentwickeln möchten, trafen sich hier erstmals zum Austausch. Diese Netzwerkveranstaltung wird auch zukünftig im Rahmen der DCONex stattfinden.

Darüber hinaus wurde die DCONex erneut dafür genutzt, aktuelle Entwicklungen innerhalb der Branche zu erklären und zu begleiten. Christoph Hohlweck, Vorstandsvorsitzender des fachlichen Trägers Gesamtverband Schadstoffsanierung GVSS: "In dem von der Branche bearbeiteten Problemkreis Asbest ist der richtige Umgang mit den anfallenden Abfällen spät in die Diskussion gekommen, aber wurden zwischenzeitlich schnell Antworten auf die Fragen der Zeit gegeben. Im Gegensatz dazu wurden die Themen des Arbeitsschutzes schon lange diskutiert und sind, ebenso wie die Fragestellungen im Baurecht, weiterhin ungeklärt."