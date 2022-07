Für die fachgerechte Detailausbildung gibt es den selbstklebenden Delta-Maxx-Polar-Anschlussstreifen, mit dem die durch den Zuschnitt entstehenden Fugen an Kehlen, Firsten, Graten und Durchdringungen abgeklebt und geschlossen werden können. FOTO: Dörken

Herdecke (ABZ). – Die Delta-Maxx-Polar-Aufdachdämmelemente von Dörken verfügen nicht nur über hohe Dämmwerte, sie sind auch hochgradig alterungsbeständig. So können Bauherren langfristig wartungsfrei von niedrigeren Heizkosten profitieren. Mit intelligenten Dachkonstruktionen können zudem die nach DIN 4109 erforderlichen Schalldämm-Maße erreicht oder sogar übertroffen werden.



Die Aufdachdämmelemente Delta-Maxx Polar aus Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR) nach DIN EN 13165 haben ein hervorragendes Dämmvermögen, so dass sich schon mit geringen Dämmstoffdicken sehr gute Wärmedämmwerte erzielen lassen. Für die kombinierte Verlegung mit einer Zwischensparrendämmung bei der Sanierung empfiehlt sich zum Beispiel die nur 50 mm dicke Delta-Maxx Polar SP. Als reine Aufdachdämmelemente ermöglichen Delta-Maxx Polar MV und AL energetisch effiziente Lösung für die Dachkonstruktionen – auch ohne Berücksichtigung einer möglichen Zwischensparrendämmung. Die Elemente gibt es in einer Dicke von 80, 100, 120, 140, 160 und 180 mm mit Wärmeleitfähigkeiten von 0,023 bis 0,028 – je nach Variante.



Ob Zwischensparrendämmung mit Zusatzdämmung oder eine reine Aufdachdämmung: Mit den Aufdachdämmelementen Delta-Maxx Polar werden in jedem Fall energetisch zukunftssichere Konstruktionen erreicht, verspricht Hersteller Dörken. FOTO: Dörken

Die 1,2 x 2,4 m großen Dämmelemente mit umlaufender Nut und Feder sind beidseitig mit einer Mineralvlies- bzw. Aluminiumschicht versehen und oberseitig mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn kaschiert. Mit den beiden integrierten Selbstkleberändern können die Seiten- und Längsüberdeckungen laut Hersteller schon bei der Verlegung sicher verklebt werden, so dass die Konstruktion sofort vor Feuchtigkeit geschützt ist.



Die Kaschierschicht mit ihrer besonders robusten und rutschhemmenden Oberfläche sorgt für ein sicheres Begehen der Platten auch bei Nässe und ermöglicht so eine zeit- und kostensparende Verlegung. Die Dämmplatten entsprechen der Brandschutzklasse E nach DIN EN 13501-1 und erfüllen ab einer Dicke von 100 mm in Verbindung mit einer 19 mm starken Holzschalung REI 30-Anforderungen. Die Aufdachdämmplatten werden reihenweise parallel zur Traufe bis zur Außenkante der Mauerkrone verlegt und mit der Delta-Systemschraube mit spezieller Vorbohrprofilierung durch die Konterlatte hindurch befestigt. Die Delta-Einschraublehre ermöglicht dabei Dörken zufolge eine einfache und schnelle Montage im richtigen Winkel.



Für die fachgerechte Detailausbildung wird auf die bewährten Delta-Maxx-Plus-Unterdeckbahnen zurückgegriffen. Ergänzend gibt es den selbstklebenden Delta-Maxx-Polar-Anschlusstreifen, mit dem die durch den Zuschnitt entstehenden Fugen an Kehlen, Firsten, Graten und Durchdringungen – gegebenenfalls in Kombination mit einem PUR-Montageschaum – geschlossen und abgeklebt werden können. Zum Verkleben von Überlappungen und Durchdringungen wird das Delta-Multi-Band als universelles Klebeband eingesetzt.

Bei der Sanierung oder Umdeckung in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung werden die neuen Aufdachdämmelemente mit der Sanierungsdampfbremse Delta-Novaflexx kombiniert, wenn ein bereits vorhandener Innenausbau erhalten bleiben soll. Beim Einsatz als reine Aufsparrendämmung liegt die Luftdichtheitsschicht oberhalb der Sparren.

In diesem Fall wird die Schalungsbahn Delta-PVG Plus als Luft- und Dampfsperre verlegt. Luftdichte Anschlüsse an aufgehende und durchdringende Bauteile im Innen- und Außenbereich können mit der strukturviskosen, pastösen Funktionsbeschichtung Delta-Liquixx Herstellerangaben zufolge einfach und zuverlässig ausgeführt werden.