Hamburg (ABZ). – Ein halbes Jahrhundert nach seiner Fertigstellung erstrahlt das frühere Peters-Bürohochhaus in der Hamburger City Nord in neuem Glanz. Vor der Neueröffnung als hochmodernes "Serviced Apartmenthaus My4Walls" im Mai 2018 wurde das denkmalgeschützte Gebäude aus den 60er-Jahren aufwändig kernsaniert.

Neben viel Lob hat das ambitionierte Projekt außerdem beim FIABCI Prix d'Excellence Germany 2020 in der Kategorie Gewerbebau einen der begehrten "Oscars der Immobilienbranche" erhalten. Das Hamburger Architekturbüro Mevius Mörker plante die Modernisierung des von Peter Neves entworfenen zeittypischen Gebäude-Ensembles. Eine besondere Herausforderung war dabei die dem Original bis ins Detail nachempfundene Fassade nach modernen Wärmedämm- und Brandschutzstandards. Realisiert wurde diese von der Lemgoer BBS Metallbau und Schiffsausbau GmbH mit Lösungen des Lüdenscheider Aluminium-Systemhauses Hueck Systems GmbH.



Die in den 60er Jahren entstandene Hamburger City Nord markiert einen Meilenstein moderner Stadtentwicklung, denn die ambitionierte Idee einer zweiten Geschäftsstadt zur Entlastung der Innenstadt war damals etwas völlig Neues. Knapp fünf Jahrzehnte später stand für das in die Jahre gekommene Viertel allerdings ein neues Nutzungskonzept an. Für eine Wiederbelebung beabsichtigte die Stadt Hamburg in die bisher ausschließliche Büroinfrastruktur nun auch das Wohnen zu integrieren. Das Denkmalschutzamt stufte 2012 acht der aus den 60er Jahren stammenden Gebäude als erhaltenswert ein. Auch das 1966 für die Claudius Peters AG errichtete Bürohochhaus am Kapstadtring wurde unter Denkmalschutz gestellt. Der zwölfstöckige Stahlbetonskelettbau, zu dem auch ein einstöckiges Betriebsgebäude mit angeschlossenem Pavillon gehört, wurde nach einem Wettbewerbsentwurf von Peter Neve gebaut. Der Hamburger Architekt stand in der Tradition des neuen Bauens der 20er Jahre und plante in Hamburg eine ganze Reihe von stadtbildprägenden Gebäuden. Für den Bauunternehmer Claudius Peters entwarf er ein aufgeständertes Scheibenhochhaus mit darunter geschobenem Betriebsgebäude. "Dieses Ensemble spiegelt recht deutlich das damals moderne städtebauliche Ideal wieder", erklärt Architekt Christian Mörker.

Dachgesimsbänder gliedern die Hochhaus-Glasflächen horizontal. Die Konstruktion tritt hinter den Fassadenelementen zurück, sodass das Gebäude durch die sichtbar herausragenden Geschossdecken aus Sichtbeton leicht erscheint. Die vollverglaste Fassade ist im unteren Drittel der Geschosshöhe mit schwarzem Glas ausgeführt. Die um die einzelnen Stockwerke laufenden niedrigen Brüstungsgeländer verstärken den transparenten, luftigen Eindruck. Mörker erklärt: "Als eines der wenigen Gebäude aus den 60er und 70er Jahren ist das Peters-Gebäude besonders erhaltenswert. Unter anderem wegen der gut sichtbaren Vorhangfassade und der besonderen Form mit umlaufendem Balkon, bei der die Pfosten-Riegel-Fassade zwischen den Etagen spannt." Eine Besonderheit des Gebäudes seien die sehr schmalen Aluminiumprofile, die die Fassade auf eine typische Weise strukturieren. "Diese schlanken Profile kann man heute so nicht mehr bauen, sodass sie allmählich aus dem Stadtbild verschwinden", bemerkt Mörker.