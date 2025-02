Wedel (ABZ). – Als Spezialist für Wägetechnik hat die Vei GmbH vor allem eines gelernt – nämlich zuzuhören. Nach eigenen Angaben nutzt das Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein seit mehr als 21 Jahren die Erfahrungswerte seiner Anwender, um extrem praxisnahe Wägesysteme auf den Weg zu bringen, die "von Profis für Profis" entwickelt wurden.

Die Wägesysteme von Vei erweisen sich als zuverlässige, robuste und hochpräzise Helfer in Baumaschinen, verspricht der Hersteller. Foto: VEI

Als Teil der Vei-Gruppe kann Vei Deutschland demnach auf insgesamt 52 autorisierte Zentren zurückgreifen, die in über 65 Ländern der Welt aktiv sind. Und ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass man bei Vei auf Macher trifft, die bis heute für ihre Sache brennen.

Im Kern setzt die im Jahr 2004 gegründete Vei GmbH darauf, mit seinen technischen Lösungen "nah am täglichen Geschehen dran zu bleiben", wie Volker Augustin, Geschäftsführer der Vei GmbH, erklärt. "Sei es im Steinbruch, im klassischen Tief- und Bergbau, im Sand und Kies oder im Hafen- und Logistiksegment – wir bewegen uns mit unserer Wägetechnik in Branchen, die schlichtweg keine Zeit für halbe Sachen haben. Unsere Produkte müssen zuverlässig funktionieren, sollen einfach in der Handhabung sein und helfen, einzelne Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten."

Hochentwickelte Technik macht laut dem Unternehmen nur dann Sinn macht, wenn sie auf den Anwendungsbereich unter Realbedingungen zugeschnitten ist. Der Mutterkonzern VEI habe seit seiner Gründung im Jahr 1986 bis heute mehr als 60.000 Maschinen mit seinen Lösungen ausgerüstet – und dieser Erfolg beruhe in erster Linie darauf, die Wege zwischen Hersteller und Anwender möglichst kurz zu halten. Bemerkbar macht sich das beispielsweise im Service: "Statt anonym aus der Ferne zu agieren, versuchen wir, uns individuell auf jeden Kunden einzulassen. Wir müssen die typischen Arbeitsabläufe kennen und hinterfragen, wie und wo sich unsere Technik noch weiter verbessern lässt."

Im Repertoire hat Vei beispielsweise On-Board Wägesysteme wie HelperM: Das Einstiegsmodell steht nach eigenen Angaben für hohe Sicherheit, einfache Bedienung und optimale Beladung. Mit HelperX biete sich hingegen eine High-End-Lösung, die speziell für Produktion, Umschlag und Verkaufsüberwachung entwickelt worden sei. Auch für die eichfähige Verwiegung hat Vei mit Millenium5 ein Einstiegsmodell entwickelt. Das System zur Produktionsüberwachung und Beladung gilt als zuverlässig und hochpräzise. Um das Wägesystem hingegen mit einem effektiven Überladungsschutz zu kombinieren, hat Vei das Produkt trueload für Last- und Lieferwagen auf den Weg gebracht. Ferner hat der Hersteller Vkiosk für die professionelle Zugangskontrolle und den Empfang von Ladeaufträgen sowie Ipotweb.com im Portfolio. Letzteres ist nach eigenen Angaben ein leistungsstarkes Onlineportal, dass die Lademaschinen verbindet, um Bewegungen in Echtzeit zu empfangen und Ladeaufträge zu senden.

Eines haben die Wägesysteme gemeinsam: Sie sind laut dem Unternehmen auf Nutzerfreundlichkeit ausgerichtet, basieren auf einem modularen Konzept, um sie den jeweiligen Arbeitsanforderungen anzupassen, und erweisen sich als extrem zuverlässige Komponenten, die speziell für den Einsatz in extrem rauer Umgebung konzipiert wurden.