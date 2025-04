Der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH hat die Verträge von Dr. Andreas Kamm und Philip Wolters als Geschäftsführer des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Januar 2026 für weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Beide sind langjährige Zeppelin-Führungskräfte.

Kamm übernahm nach eigenen Angaben 2011 die Leitung der Konzernrevision in der Zeppelin GmbH und wechselte 2017 als Chief Financial Officer in die Geschäftsleitung der Zeppelin Baumaschinen GmbH. 2023 sei er dort erstmalig zum Geschäftsführer bestellt worden und verantworte seitdem die Ressorts Finanzen, Controlling, Immobilien, Einkauf, IT und Revision.



Wolters ist seit 2004 im Konzern. Zunächst war er Referent und später Bereichsleiter Recht in der Zeppelin GmbH. Er hat 2018 in der Geschäftsleitung der Zeppelin Baumaschinen GmbH den Bereich Personal übernommen und ist 2023 ebenfalls zum Geschäftsführer bestellt worden. Er ist seither für die Ressorts Personal, Recht und Compliance zuständig.