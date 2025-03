Der Baustoffhersteller Rohrdorfer Zement hat Herbert Humps zum Leiter Marketing und Vertrieb befördert. Humps ist seit Oktober 2023 bei Rohrdorfer. Im November 2024 erhielt er nach Unternehmensangaben Prokura für die Rohrdorfer Zement GmbH. Der erfahrene Vertriebler, der in der Vergangenheit in leitender Position bei Lhoist, MC Bauchemie und Hilti tätig war, hat Schritt für Schritt die Verantwortungsbereiche seines Vorgängers, Gerhard Godl, übernommen. Dieser hatte die Position als Leiter Vertrieb und Marketing 32 Jahre lang inne und ist in der Zwischenzeit in den Ruhestand gewechselt.