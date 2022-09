Das Modell G2200E X-tra erreicht Hubhöhen von mehr als 2 m. Foto: Dieter Göllner

Wächtersbach (ABZ). – Zwei vollelektrische Kompaktradlader der Modellreihe G2200E des niederländischen Herstellers Tobroco-Giant runden den Maschinenpark der Eternia Bau GmbH mit Sitz in Thüringen ab. Vor deren Anschaffung wurde das Unternehmen praxisorientiert von den Spezialisten des Kiesel-Partners BAW Baumaschinen Vertrieb GmbH NL Gotha beraten. Das Fazit des Anwenders: Bei Baumaßnahmen in geschlossenen Räumen, in Tunneln und auf innerstädtischen Baustellen sind die emissions- und geräuscharmen "Kleinen" ganz groß.

Schauplatz eines Referenz-Geschehens – bei dem der Kompaktradlader G2200E X-tra von Eternia Bau Gelegenheit hat, seine Stärken zu demonstrieren – ist der Einkaufsmarkt in der Main-Kinzig-Straße im hessischen Wächtersbach. Bauzäune und Schilder mit dem Hinweis "Wir modernisieren für Sie" zeugen von laufenden Umbaumaßnahmen im Außen- und Innenbereich.

Mitten in einer aufgelösten Getränkemarkt-Abteilung flitzt der orangenfarbene Radlader mit eingeschalteten LED-Strahlern hin und her. Nachdem der Giant G2200E X-tra mit der Palettengabel letzte Installations-Module aus der Halle weggeräumt hat, wechselt der Bediener Silvio Mahrhold das Anbaugerät und nimmt eine Schaufel auf. Dann erledigt er – vor allem ohne Abgase und ohne Lärm - weitere Aufgaben wie Erdarbeiten, den Transport von herausgeschnittenen Betonplatten und sortenreinem Abraum.

Marc Bähringer, einer der drei Geschäftsführer des Familienbetriebes Eternia Bau, hat vor rund einem halben Jahr festgestellt, dass ihm der Mini-Radlader mit elektrischem Antrieb G2200E X-tra Vorteile bei der Auftragserteilung und Effizienz bei der Aufgabenerfüllung bringt. Dementsprechend orderte er bei der BAW Baumaschinen Vertrieb GmbH einen zweiten E-Radlader von Giant.

"Wir sind mit der Größe, Leistung und Flexibilität des elektrischen Kompaktradladers sehr zufrieden. Die Maschine gilt für uns als 'Nonplusultra', vor allem wenn es um Arbeiten in geschlossenen Räumen geht", erklärt Bähringer und ergänzt: "Hinzu kommt, dass bei vielen Ausschreibungen der elektrische Antrieb der Maschinen eine Voraussetzung für den Einsatz in Innenräumen und auf umweltsensiblen Baustellen ist. Wir haben sowohl die nötige moderne Technik als auch das erforderliche handwerkliche Know-how, um die Aufträge schnell und effizient durchzuführen. Daher sieht unsere Auftragslage gut aus und wir denken bereits an weitere Investitionen in E-Baumaschinen."

Der G2200E von Giant ist ein batteriebetriebener Kompaktradlader der 2,2-Tonnen-Klasse. Die Maschine ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet. Der Fahrantrieb erfolgt über einen 6,5 kW starken Elektromotor, die Pumpe für die Arbeitshydraulik wird über einen 12-Kilowatt-Elektromotor angetrieben. Als Stromgeber steht eine 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 390 Ah zur Verfügung. Wählbar sind auch Batterien mit 260 Ah oder 520 Ah Leistung.

Die Batterie ermöglicht Arbeitseinsätze von bis zu fünf Stunden. Die Maschine ist serienmäßig mit einem 230 V/60 A On-Board-Ladegerät ausgestattet, sodass die wartungsfreie Batterie jederzeit über einen herkömmlichen Netzanschluss aufgeladen werden kann. Der G2200E hat eine Hubhöhe von 2,85 m und eine Hubkraft von 1650 kg, die Variante G2200E X-tra wiederum bringt 2200 kg auf eine Hubhöhe von 2,45 m. Das niedriger angelenkte X-tra-Hubgerüst erzeugt gegenüber dem Standard-Modell höhere Hubkräfte und Kipplasten, wodurch es für speziellen Aufgaben sowie für extrem hartes Arbeiten im Hoch- und Erdbau bestens geeignet ist, versichert der Hersteller. Der Fahrerstand mit dem klappbaren Rops/Fops-Sicherheitsverdeck, inklusive Sicherheitstüren, bietet dem Bediener höchsten Schutz und optimale Rundumsicht, teilt Kiesel mit. Mithilfe des großen Armaturenbretts mit ergonomisch positioniertem Multifunktions-Joystick wird eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung geschaffen.

Der Giant ist – laut Hersteller – der einzige elektrisch betriebene Radlader mit maximaler Schubkraft in jedem Fahrmodus. Je nach Einsatz kann zwischen Inch, Eco und Power gewählt werden. Ein sofort abrufbares maximales Drehmoment, eine Berganfahrhilfe und nicht zuletzt der hydraulische Schnellwechsler für zahlreiche Anbaugeräte machen den Radlader zu einem echten Allrounder. Gegenüber dem dieselbetriebenen Modell verbucht der E-Lader etwa 45 % jährliche Einsparungen bei Betriebs- und Wartungskosten. Der Giant ist somit in jeder Hinsicht ein umweltfreundlicher, kleiner "Riese", versichert der Hersteller.