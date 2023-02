Niederkrüchten (ABZ). – Die Derix-Gruppe kooperiert mit madaster, dem Materialkataster in Deutschland und will hiermit die Kreislaufwirtschaft in der Bau- und Immobilienbranche fördern.

Künftig kann das Ingenieurholzbau-Unternehmen Derix der Plattform madaster sämtliche digitale Tragwerksdaten zur Verfügung stellen und so effektiv zur zirkulären Verwendung der Baustoffe beitragen, heißt es.

Auf der Cloud-Plattform madaster können Eigentümer die Bestandteile ihrer Immobilie dokumentieren, sodass die Bauteile und Materialien bei einem späteren Rückbau wiederverwendet werden können. Dies geschieht in Form eines Materialpasses, der die im Gebäude enthaltenen Ressourcen listet. Die hier dokumentierten Rohstoffe können dann beim Rückbau der Immobilie über Rohstoffbörsen zum Verkauf angeboten und für den Bau neuer Immobilien genutzt werden. Ziel ist die Etablierung einer erfolgreichen Kreislaufwirtschaft: Nur wer weiß, was in einem Gebäude steckt, kann es als "Materiallager" nutzen, teilt Derix mit. Die Derix-Gruppe habe sich als produzierendes Unternehmen im Ingenieurholzbau dem Schutz der Umwelt verpflichtet und richte ihre Produktionsabläufe streng nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit aus. Hierbei spielten Ressourcenschonung und Wiederverwendung von Rohstoffen eine zentrale Rolle.

"Die Derix-Gruppe steht für Klimaschutz und Zirkularität – die Verpflichtung zur Rücknahme unserer qualitativ hochwertigen und langlebigen Holzbauteile bildet hierfür die Grundlage", erklärt Markus Steppler, Vertriebsleiter bei der Derix-Gruppe. "Um das System der Kreislaufwirtschaft zu etablieren, brauchen wir Dokumentationssysteme, die sämtliche Gebäudebestandteile transparent machen – das ist eine wichtige Voraussetzung für die Wiederverwendung des Materials", so Steppler. "Mit madaster haben wir jetzt einen starken Partner an unserer Seite, der uns bei der Speicherung und Verwaltung der Produktdaten unterstützt und mit dem wir die Vision eines unendlichen Materialkreislaufs teilen. Bislang blieben die detaillierten 3D-Daten als digitaler Zwilling für unsere Produktion nach der Baufertigstellung leider weitestgehend ungenutzt – das ändert sich ab sofort."

Bei der Dokumentation des Gebäudes auf madaster gelte: Je exakter, umso besser. Idealerweise laden alle am Bau beteiligten Personen wie Planer und Projektentwickler die genauen Informationen der verwendeten Materialien und Bauteile auf die Plattform. "Bisher lag die Verantwortung der genauen Dokumentation bei den Planungs- und Baudienstleistern. Mit Derix gehen wir nun einen weiteren Schritt Richtung Kreislaufwirtschaft. Mittels .ifc-Export und baldiger eigener Schnittstelle registriert Derix als Hersteller auf Wunsch des Bauherrn all seine Holzbauteile inklusive aller Verbindungsmittel auf madaster", sagt Dr. Patrick Bergmann, Geschäftsführer von madaster Germany. "Dies sorgt nicht nur für einen maximalen Grad an Transparenz, sondern bildet die Grundlage für die spätere Rücknahme und Wiederverwendung gebrauchter Bauteile."

Tatsächlich werde zirkuläres Wirtschaften auch von umweltpolitischer Seite immer stärker und konkreter eingefordert: So wird der Übergang zur Kreislaufwirtschaft explizit als eines der Umweltziele der EU-Taxonomie genannt – zukünftige Projekte sollen mindestens zu 50 Prozent aus wiederverwerteten Materialien bestehen. Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll zudem ab 2024 ein digitaler Ressourcenpass für Gebäude und Bauprodukte verpflichtend sein.