Schloß Holte-Stukenbrock (ABZ). – Mit einem Preis in der Kategorie "Urban Design" zeichnete die Jury des Red Dot Awards kürzlich die Schwerlast-Gussroste Prisma des Herstellers Richard Brink aus. "Die zeitgemäße Gestaltung überzeugt mit einem harmonischen Erscheinungsbild, das im Stadtbild gekonnt Akzente setzt", heißt es in der Begründung. "Die feinteilige und homogene Oberfläche der Gussroste Prisma, mit den ineinander verwobenen, facettierten Flächen, bricht das Licht immer wieder neu", beschreibt Hersteller Brink sein Produkt. Dies passe gut in den Kontext zeitgenössischer Freiflächen- und Verkehrswegeplanung. Die Verriegelungstechnik sei konsequent in eine zweite Ebene versetzt worden. So werde der optische Gesamteindruck des fortlaufenden Musters nicht unterbrochen. Die Schwerlast-Gussroste seien mit einer kathodischen Tauchlackierung in Anthrazitgrau beschichtet. Sie würden die Anforderungen der Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433 erfüllen. Die Prisma werde standardmäßig in 500 mm Länge und in den Einlaufbreiten 144 mm und 194 mm produziert.

Neben den gusseisernen Rosten Prisma führt Richard Brink auch das Modell Zippa zur Abdeckung von Linienentwässerungen im Schwerlastbereich. Dieser Schwerlast-Gussrost wirkt wie ein geschlossener Reißverschluss. Auf den englischen Begriff dafür ("zipper") geht der Name der Roste zurück. Bei der Gestaltung sei darauf geachtet worden, dass die Verriegelungstechnik unterhalb der Trittflächen liegt, was einem ununterbrochenen und damit sauber fortlaufenden Design zugutekomme, so der Hersteller. Wie die Prisma werde auch die Zippa in 500 mm langen Segmenten und in den Einlaufbreiten 144 mm und 194 mm gefertigt. Sie erfülle sogar die Ansprüche der Belastungsklasse E 600.

Mit den beiden Rosten Prisma und Zippa ermöglicht die Richard Brink GmbH & Co. KG eigenen Angaben zufolge die qualitative sowie optische Aufwertung von Entwässerungssystemen im Schwerlastbereich. Die sehr gute Gussqualität sowie die hochwertige KTL-Beschichtung würden sie zu Premiumprodukten machen, die auf dem Markt durch hohe Belastbarkeit, erstklassige Verarbeitung und ein herausstechendes Design überzeugen würden. Zu dem Erscheinungsbild der Gussroste würden Poly-Fortis-Rinnen passen, empfiehlt Brink. Neben den Gusszargen, die ebenso wie die Roste mit der kathodischen Tauchlackierung in Anthrazitgrau beschichtet sind, wirke auch die dunkelgraue Materialfarbe der Polymerbeton-Rinnen edel. Da die Firma Brink Hersteller von Polymerbeton- sowie von Beton-Entwässerungssystemen sei, beinhalte ihr Produktsortiment auch passende Betonrinnen mit Gusszargen.

"Die stetige Weiterentwicklung urbaner Lebensräume wie die Umwandlung brachliegender Industriegelände zu Wohnquartieren erfordert eine zunehmende gestalterische Auseinandersetzung mit vermeintlich profanen Gegenständen, auch wenn diese auf den ersten Blick einen rein technischen Zweck erfüllen", teilt Hersteller Brink mit.