Achim (ABZ). – In Achim bei Bremen erweitert die Desma Schuhmaschinen GmbH ihre Produktionskapazitäten. Kürzlich fand der Spatenstich für das Bauprojekt statt. Auf dem freien Bereich des Desma-Grundstücks entstehen eine Halle und ein Bürogebäude.

Goldbeck errichtet für das Maschinenbauunternehmen eine 13 000 m² große Produktionshalle und ein dreigeschossiges Büro mit 4500 m² Bruttogeschossfläche. Insgesamt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Sommer 2020 ihren vergrößerten Standort in Betrieb nehmen.

Die neue Halle bietet ausreichend Platz für die Herstellung der Spezialmaschinen, die Desma bereits seit 1946 an Schuhhersteller in der ganzen Welt liefert. Dort ist ebenfalls ein "Innovation and Customer Service Center" untergebracht – ein Bereich, der es Kunden ermöglicht, neu entwickelte Technologien zu testen. Damit die Maschinen im Produktionsprozess sicher bewegt werden können, ist die Halle statisch für neun Krananlagen ausgelegt, die jeweils 8 t Last tragen können. Darüber hinaus wurde bereits eine eventuelle Hallenerweiterung eingeplant.

Eine Besonderheit ist auf dem Hallendach zu finden: Eine farblich abgesetzte Folie mit dem Desma-Logo soll Passagiere der landenden Flugzeuge des Bremer Flughafens auf das Unternehmen aufmerksam machen. Das Bürogebäude wird geprägt durch eine dunkle Klinkerfassade. Es erhält einen repräsentativen Eingangsbereich mit einer lichten Höhe von 4 m. Neben einer Cafeteria ist dort ein großer Versammlungsbereich vorgesehen. Die zweijährig stattfindende Desma-Hausmesse bekommt damit einen neuen Veranstaltungsort.

Die Bauzeit ist mit 15 Monaten sehr kurz. Das liegt an einem speziellen System, erläutert Goldbeck: Beide Gebäude werden systematisiert aus einer Hand geplant und gebaut. Dabei kommen industriell vorgefertigte Elemente zum Einsatz. Dieses Verfahren minimiert die Bauzeit und schließt Witterungseinflüsse fast vollständig aus.