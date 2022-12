Hamburg (dpa). - Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe Hamburgs haben in den ersten drei Quartalen 2022 einen Wert von knapp 1,8 Milliarden Euro erreicht. Das sind gut 35 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord jetzt mitteilte. Preisbereinigt errechnet sich demnach ein Anstieg um 15,5 Prozent.

Der baugewerbliche Umsatz lag zwischen Januar und September 2022 mit 1,6 Milliarden Euro um 14,5 Prozent über dem der ersten neun Monate des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung der Preissteigerungen gingen die im Baugewerbe erzielten Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach Angaben der Statistiker um zwei Prozent zurück. Den größten Umsatzanstieg gab es mit einem Plus von preisbereinigt 6,0 Prozent im Tiefbau (ohne Straßenbau), gefolgt vom Wohnungsbau (plus 3,6 Prozent). Im Hochbau insgesamt lagen die Umsätze indes mit einem Minus von 5,6 Prozent preisbereinigt niedriger als in den ersten neun Monaten 2021.