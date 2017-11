Deutscher Denkmalschutzpreis für Kulturhaus-Verein in Mestlin

Schwerin/Basel (dpa). - Der Verein Denkmal Kultur Mestlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim erhält den Deutschen Preis für Denkmalschutz 2017. Die Ehrung wird am Montag im schweizerischen Basel überreicht. Mit der Auszeichnung würdigt das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz alljährlich Personen und Gruppen, die sich um die Erhaltung des baulichen und archäologischen Erbes besonders verdient machten. Der Verein in Mestlin, der neben vier weiteren Preisträgern die silberne Halbkugel erhält, habe mit seinem langjährigen Einsatz das bauliche Erbe gesichert und instandgesetzt und es für den Kulturbetrieb nutzbar gemacht. Mit dem ganzheitlichen Ansatz habe der Verein "einen Leuchtturm unter den Denkmalobjekten aus der DDR-Zeit geschaffen", hieß es zur Begründung. Im Auftrag der SED-Führung in Berlin war Mitte der 1950er Jahre Mestlin zu einem DDR-Musterdorf entwickeln worden. Dazu wurden eine große Schule, Kindergarten, Landambulanz, Läden sowie ein Kulturhaus errichtet, dessen Dimension alle dörflichen Maßstäbe sprengte. Da die Kommune mit der Erhaltung überfordert ist, bemüht sich der Verein um die Sanierung und veranstaltet mehrmals im Jahr Ausstellungen und Konzerte.