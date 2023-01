Biblis (ABZ). – Im 2016 gegründeten Deutschen Institut für Höhenzugangstechnik (DIHZ) haben sich aktuell mehr als 20 Branchenunternehmer zusammengeschlossen, um gemeinsam an Branchenthemen zu arbeiten. Viele der "Mitmacher" sind schon seit Jahren in Verbänden oder als Ausbilder ehrenamtlich engagiert und haben die Bereitschaft, ihr Wissen mit Kollegen zu teilen.

Einmal im Quartal trifft sich die DIHZ-Gruppe in Präsenz. Digitale Treffen finden monatlich statt. Foto: DIHZ

Seit 2021 treffen sich Unternehmer von maximal acht Teilnehmern zu einem monatlichen, digitalen Jour-fixe, und einmal im Quartal in Präsenz, zur kollegialen Beratung. Nach dem Prinzip einer Mastermind-Gruppe lädt ein Unternehmer ein, seinen Betrieb in allen Facetten zu besichtigen und sich kollegiales Feedback zu ganz konkreten Unternehmensprozessen einzuholen. Neben den rein fachlichen Themen ist bei zwei Abendveranstaltungen auch ausreichend Raum für persönlichen Austausch. Das dadurch über die Zeit geschaffene Vertrauen untereinander hat dazu geführt, dass die Unternehmer einen gemeinsamen Pool an qualifizierten Montagekolonnen geschaffen haben, der bundesweit im Einsatz ist. Somit kann auf Terminverschiebung, Krankheitsausfälle oder zeitlich begrenzte Großprojekte schnell reagiert werden.



Über Microsoft-Teams haben alle Mitglieder Zugang zu einer gemeinsamen Datenbasis sowie die Möglichkeit, sich an den einzelnen Projektgruppen inhaltlich zu beteiligen. Darüber hinaus bietet das Institut einen regelmäßigen, kostenfreien Branchen-Zoomcall an, der an jedem ersten Dienstag des Monats stattfindet. Das Format wird live auf der DIHZ-Facebookseite gestreamt.

Seit 2022 bietet das Institut eigene Fortbildungsprogramme und Fachseminare an, die alle einen konkreten Praxisbezug haben, wie zum Beispiel Kalkulation/Nachkalkulation, Verhandlungstechnik, Führung und Selbstmanagement. In Kooperation mit der Akademie Herkert wird eine Bauleiter-Ausbildung angeboten, die Quereinsteigern die Möglichkeit bietet, sich DEKRA-Zertifiziert weiterzubilden. Darüber hinaus können unterschiedliche, praxisbezogene Online-Weiterbildungsangebote rund um die Themen "Büro- und Selbstmanagement" genutzt werden. Das breite Beraternetzwerk des Instituts bietet jedem Mitmacher die Möglichkeit, seinen eigenen Betrieb produktiver zu machen. Erklärtes Ziel dabei ist es, "Das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden", sondern auf bereits erfolgte Entwicklungen aufzubauen.

Die seit 2020 bestehende Gründergruppe aus erfahrenen Branchenunternehmern wird dieses Jahr um eine Nachfolgergruppe erweitert, in der junge Unternehmer von der Erfahrung der Gründer profitieren und gleichzeitig wertvolle Impulse – vor allem bei Digitalisierungsprozessen – einbringen.