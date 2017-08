Knickgelenkter Muldenkipper überzeugt durch umfassende Leistungssteigerung

Motherwell/Schottland (ABZ). – Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der steinexpo stellt Terex Trucks auf der viertägigen Messe seinen neusten knickgelenkten Muldenkipper Gen10 TA300 vor. Die Maschine mit 28 t Kapazität bildet das Highlight am Messestand C100 in Europas größtem Basaltsteinbrauch nahe Homberg. Der im schottischen Motherwell konstruierte, knickgelenkte Muldenkipper könne in allen Einsatzbereichen durch mehr Leistung über längere Zeit überzeugen, so das Unternehmen. Der TA300 eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche, von Steinbrucharbeiten über Infrastrukturprojekte bis hin zu kommerziellen Bauprojekten. Hinzu kommen ein optimierter Fahrerstand und ausgeklügelte Verbesserungen des Motors.

Die mit EU Stufe IV konforme Maschine ist das zweite Produkt, das Terex Trucks seit seiner Übernahme durch Volvo Construction Equipment neu auf den Markt bringt. Neben einer noch ansprechenderen Ästhetik verfügt der Muldenkipper über verbesserte hydraulische und elektrische Schnittstellen, die zur Maximierung der Verfügbarkeit beitragen. Präsentiert wird der Gen10 TA300 auf der Steinexpo von Klarmann-Lembach, dem offiziellen Partner von Terex Trucks in Deutschland.

Das Team von Klarmann-Lembach informiert auf der Messe gemeinsam mit Vertretern von Terex Trucks über Themen wie erhöhte Ersatzteilverfügbarkeit, Produktverbesserungen und kundenspezifische Finanzierungslösungen. Die Experten erklären ausführlich, wie der Hersteller seine Kunden durch gezielte Investitionen bei der Maximierung der Verfügbarkeit und der Produktivität unterstützt.

„Das 10-jährige Jubiläum der Steinexpo wird zweifellos eine beeindruckende Veranstaltung werden. Wir möchten diese ideale Gelegenheit nutzen, um unseren Kunden aus Deutschland den Gen10 TA300 vorzustellen“, erklärt John Mlonek, kaufmännischer Vertriebsleiter bei Terex Trucks. Der neue knickgelenkte Muldenkipper eigne sich hervorragend für verschiedene Anwendungen, an denen hoher Bedarf in der Region besteht. Der kontinuierliche Ausbau der Markenpräsenz auf einem solch wichtigen Markt sei für Terex Trucks von höchster Priorität. „Wir freuen uns bereits auf den Kontakt mit den Besuchern auf einer hoffentlich von sonnigem Wetter begleiteten Messe“, so Mlonek abschließend.