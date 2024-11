Prag/Tschechische Republik. – Develon stellt Baumaschinen-Neuheiten und zukunftsweisende Projekte bei der ersten Kundenveranstaltung unter dem neuen Markennamen in Europa vor.

Develon (vormals Doosan) hatte sich für seine erste Kundenveranstaltung unter dem neuen Markennamen in Europa etwas besonderes einfallen lassen und in die Tschechische Republik eingeladen. Dort konnten Pressevertreter und Kunden die gesamte Palette der Develon Baumaschinen in Augenschein nehmen und live testen. Mit dabei war auch der Dozer DD130-7 – mit dem Modell ist der Hersteller in den europäischen Markt für Planierraupen eingestiegen. Foto: Kai-Werner Fajga

Develon (vormals Doosan) hatte Ende September Händler, Kunden und Pressevertreter nach Prag eingeladen, auf dem Programm stand die erste "Demo Days"-Veranstaltung für Kunden und Pressevertreter in Europa überhaupt. Gezeigt wurden nicht nur Neuheiten und Projekte – auch die gesamte Produktpalette stand zum Anfassen und Ausprobieren bereit. Die ABZ war vor Ort dabei und konnte auch die neusten Entwicklungen des Herstellers in Augenschein nehmen. Insgesamt mehr als 600 Händler und Kunden nahmen an den ersten Demo Days teil, wie Develon informierte.

Für seine erste Kundenveranstaltung unter dem neuen Markennamen in Europa hatte sich Develon zudem etwas Besonderes ausgedacht, denn das Event fand mitten in einem Militaria-Museum in Milovice (Tschechische Republik) statt, in der eine Steinbruchartige Fläche tagelang für ausgiebige Praxistests herhalten musste. Pressevertretern und Kunden stand die gesamte Palette der Develon Baumaschinen vom Mini-Bagger über Radlader, Dozer und Kettenbagger bis hin zum

45-Tonnen-Dumper zur Verfügung. Die Mehrzahl der Besucher kam laut Develon aus Deutschland und der DACH-Region, und sie nutzten ausgeibig die Gelegenheiten, um die Minibagger, Kompaktbagger, Mobilbagger sowie knickgelenkte Muldenkipper und Planierraupen auf Herz und Nieren zu prüfen. Develon setzte nach eigenen Angaben mit dem sehr erfolgreichen Event die Tradition fort, seinen Kunden aktuelle Develon Maschinen und die neuesten Innovationen zu präsentieren.

Innovationen und Produkte

Zu den Höhepunkten der diesjährigen Veranstaltung zählte die erste Vorführung autonomer Geräte aus einer neuen Zusammenarbeit zwischen Develon und Gravis Robotics. Gravis Robotics mit Wurzeln in der Schweiz ist ein universitäres Start-up mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Baurobotik. Die Partnerschaft zwischen Develon und Gravis Robotics zielt darauf ab, das Fachwissen beider Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Aushub- und Baumaschinentechnologie zu kombinieren, um die Entwicklung von sicheren, produktiven, nachhaltigen und vorausschauenden autonomen Aushublösungen zu beschleunigen, so Develon.

Der Minibagger DX20ZE-7 ist der erste serielle Elektrobagger von Develon, er kombiniert als 2-Tonnen-Bagger Geräuscharmut und Nullemissionen mit Leistungsverbesserungen der Minibaggerfamilie der DX-7-Serie der nächsten Generation. Foto: Develon

Durch die Zusammenarbeit an autonomen Maschinenprojekten bei Develon soll erreicht werden, dass die nächste Generation von autonomen Baggern schneller auf den Markt gebracht werden kann. Dazu werden laut Hersteller der innovative Lösungsansatz mit dem maschinenbaulichen Fachwissen von Gravis Robotics mit dem Kundenstamm von Develon kombiniert. Develon ist außerdem davon überzeugt, dass es mit einem Entwicklungspartner in Europa einfacher sein wird, die spezifischen Anforderungen und Anpassungen für europäische Kunden zu erfüllen. Zum ersten Mal wurde auch eine neue 3D-Maschinensteuerungslösung für den "smarten" Raupenbagger Develon DX225LC-7X vorgestellt, die gemeinsam von Develon und Leica Geosystems, einem Teil von Hexagon, entwickelt wurde. Der DX225LC-7X Bagger ist serienmäßig mit der Full Electric Hydraulic (FEH)-Technologie und einem integrierten 2D-Maschinenführungs- und Maschinensteuerungssystem ausgestattet.

Um diese Effizienz zu steigern, haben die beiden Unternehmen zusammengearbeitet, um das Leica MC1 3D-Maschinenführungssystem als Nachrüstung anzubieten, das speziell für die nahtlose Integration mit den 2D-Sensoren und Kalibrierungen von Develon auf dem DX225LC-7X entwickelt wurde.

Ebenfalls vorgestellt wurde die von Develon patentierte Entwicklung der "Smart Transparent Bucket". Dieses vollständig integrierte System ist für nahezu alle Radlader des Herstellers verfügbar und leuchtet die toten Winkel vor der Schaufel aus. Dazu werden zwei Kameras an der Maschine angebracht, deren kombinierte Bilder in Echtzeit auf einem Display in der Kabine angezeigt werden. Das System sorgt somit für wesentlich mehr Arbeitssicherheit und Effektivität.

Dozer-Markt im Visier

Mit der neuen Planierraupe DD130-7 hat Develon den europäischen Planierraupenmarkt betreten. Das neue Modell wurde erstmals auf den Demo Days gezeigt. Einer der größten Unterschiede zwischen dem DD130-7 und anderen Planierraupenmarken ist die Sicht, die der DD130-7 auf das Planierschild der Maschine bietet. Dies wurde erreicht, indem der vordere Motorraum schmaler gestaltet und mit verschiedenen anderen Merkmalen kombiniert wurde. Die Fahrer haben so eine bessere Sicht auf ihr Arbeitsfeld.

Das Besondere an diesem Foto ist erst auf den zweiten Blick ersichtlich: Der Bediener des Baggers fehlt. Develon zeigte den Prototypen eines völlig autonom arbeitenden Kettenbaggers DX225LC, der selbständig einen Dumper belud. Foto: Kai-Werner Fajga

Zu den weiteren neuen Maschinen, die auf den Develon Demo Days zum ersten Mal zu sehen waren, gehört auch der neue 1-Tonnen-Minibagger DX10Z-7. Er bietet im Vergleich zum Vorgängermodell DX10Z, das er ersetzt, eine bessere Leistung. Die kompakte Maschine arbeitet beispielsweise ohne Hecküberhang. Verbesserte Leistungen bietet auch der neue 1,9-Tonnen-Minibagger DX19-7, der die Anforderungen der Stufe V erfüllt. Ergänzend dazu kombiniert der ebenfalls neue 2-Tonnen-Elektro-Minibagger DX20ZE-7 die Geräusch- und Emissionsfreiheit mit den Merkmalen und Leistungsverbesserungen der nächsten Generation von Minibaggern der Serie DX-7.

Raupen, Radlader und Dumper

Zu den weiteren ausgestellten Maschinen gehörten die neuesten Versionen der Develon-Raupenbaggerreihe bis 53 Tonnen und die Develon-Radladerreihe DL-7. Am Beispiel des Modells DL250-7 wurden neue Funktionen vorgestellt, die bald in der gesamten, aktualisierten DL-7-Baureihe verfügbar sein werden. Schließlich vervollständigten die neuen Kompaktradlader DL80 und DL85 die Reihe der Premieren auf den Demo Days, auch der Dumper ADT 45 war zu sehen. Develon bietet aktuell drei knickgelenkte Muldenkipper (ADTs) an, bestehend aus den 6x6-Modellen DA30-7 und DA45-7, ergänzt durch eine neue 4x4-Version des DA45-7.

"Wir haben zufriedene und überzeugte Kunden wie Händler an diesem Tag erlebt, viele Fachgespräche geführt und sehr viel Zuspruch erfahren", freut sich Andreas M. Lohner, Geschäftsführer Develon Deutschland und Vertriebsleiter für die DACH-Region und Osteuropa über den Erfolg der Demo Days 2024 in Prag. Er freut sich bereits auf die nächste Gelegenheit für eine ausgiebige Vorstellung der Baumaschinen von Develon auf der bauma in München im nächsten Jahr.