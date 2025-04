Hightech-Kameras liefern auf dem Display in der Maschine eine Echtzeitansicht des Bereichs vor der Schaufel. Foto: Develon

TB2.0 beseitigt nach Unternehmensangaben tote Winkel und erhöht damit nicht nur die Betriebssicherheit, sondern steigert auch die Effizienz am Einsatzort. Bei herkömmlichen Radladern entstehen durch die angehobene Schaufel vor der Maschine tote Winkel, was Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Develons transparente Schaufel beseitigt dieses Problem mithilfe von an der Maschinenfront angebrachten Hightech-Kameras. Sie liefern auf dem Display in der Maschine eine Echtzeitansicht des Bereichs vor der Schaufel. Damit kann der Bediener den verdeckten Bereich deutlich überblicken und Materialien wie Zuschlagstoffe, Sand und Erde präziser handhaben.

TB2.0 baut auf der Vorgängerversion auf und führt zusätzlich Objektdetektion (OD) auf Basis von KI sowie Objekterkennung ein, was die Sicherheit noch weiter erhöht und Echtzeit-Gefahrenhinweise ermöglicht, ist der Hersteller überzeugt. Die KI-basierte Objektdetektion (OD) identifiziert Objekte (einschließlich Personen) in einer Entfernung von bis zu 10 m und warnt den Bediener unmittelbar mit einem roten Warndreieck auf dem Display. Die fortschrittliche Objekterkennung erfasst die Position der Schaufel und stimmt das zusammengesetzte Bild automatisch auf deren Bewegung ab, was eine genaue Echtzeitdarstellung gewährleistet.

TB2.0 liefert mithilfe von zwei Kameras, die sich jeweils an der Kabine und am Frontrahmen befinden, eine nahtlos zusammengesetzte, gekrümmte Projektion des Bereichs vor der Schaufel. Die Darstellung wird dynamisch an die Bewegungen des Laders anpasst, wodurch der Bediener jederzeit von einer klaren, ungehinderten Sicht profitiert.

Bei TB2.0 hat das Unternehmen das Warnsystem durch farbcodierte Hinweise verbessert, die dem Bediener die Warnstufe unmittelbar verdeutlichen: Wird ein Objekt im Transparenzbereich der Schaufel erkannt, blinkt auf dem Display ein Symbol mit fettem roten Rahmen und weist auf eine unmittelbare Gefahr hin. Das Aufblinken eines Symbols mit gelbem Rahmen bedeutet, dass ein Objekt außerhalb des Sichtbereichs erkannt wurde.

Anhand dieser direkten, intuitiven Warnungen können Bediener schnell fundierte Entscheidungen treffen, Unfälle vermeiden und die Sicherheit im Einsatz erhöhen. Diese intelligente Lösung verbessert die Sicht und die Sicherheit deutlich, bleibt jedoch stets nur eine Ergänzung. Bediener müssen die Umgebung stets im Blick behalten und dürfen sich selbstverständlich nicht allein auf das System verlassen. Das Unternehmen stellt auf der bauma am Stand FM.714/1 aus.