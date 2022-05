Dewi Evans hat die Leitung des Bildungszentrums Bau Geradstetten übernommen. Er übernimmt seine Aufgabe von Martin Kleemann, der die Einrichtung seit 1990 führte. Der gebürtige Waliser stieß erst kürzlich Ende 2021 als stellvertretender Leiter zu der Einrichtung. In Deutschland arbeitete er bereits seit 1994 für einige Unternehmen im Straßen- und Tiefbau. Evans absolvierte ein Bauingenieurstudium an der Universität in Sheffield und schloss 2017 zusätzlich einen Studiengang Master of Business Administration (MBA) ab. Der 52-Jährige steht nun vor der Aufgabe, den für das kommende Jahr geplanten vollständigen Neubau des Zentrums zu überwachen, der bei vollem Betrieb ausgeführt werden soll.