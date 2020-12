Markt Mettingen (ABZ). – In der Ortschaft Markt Mettingen wurde zur Stärkung der Wirtschaftskraft und Schonung von Ressourcen beschlossen, ein brachliegendes Gelände eines ehemaligen Kies- und Betonwerkes gewerblich zu nutzen. Bei der Entwässerung des Areals wurde auf Lösungen von Birco zurückgegriffen.

Eine ehemalige Kiesgrube wurde nach vollständiger Auskiesung mit Erdaushub und Bauschutt wieder verfüllt. Auf dem als Gewerbegebiet vorgesehenen Teilgelände befindet sich eine alte Salzgutlagerhalle, die im Bestand verbleiben soll. Wie Bodengutachten gezeigt haben, befindet sich die Halle auf gewachsenem Boden (im Gegensatz zum umgebenen Gelände). Das gesamte Gelände liegt im ehemaligen Lechtal. Hier hat sich ein ergiebiger Grundwasserkörper ausgebildet. In diesem taucht wie ein "Block" die angesprochene Verfüllung auf. Unterhalb der Aufschüttung befinden sich Kiesbänke, durch die das Grundwasser fließt. Der Deponiekörper selbst wird nicht durchströmt. Um das Eindringen von Oberflächenwasser in den Auffüllungsbereich zu vermeiden, wird das künftige Gewerbegebiet versiegelt. Damit tauchte die Frage auf: "Wohin mit dem Oberflächenwasser?".



Das zu entwässernde Gelände hat eine Fläche von 53 000 m². Darüber hinaus fällt noch Regenwasser von Straßen, Hof- und Dachflächen an. Diese Bereiche sind gering bis nicht belastet. Die Zufahrtstraße hingegen, bedingt durch den starken Kfz-Verkehr, deutlich stärker. Aufgrund der im Verhältnis zur großen Einzugsfläche relativ kleinen versickerungsfähigen Bereiche unter der ehemaligen Salzgutlagerhalle, ist eine Retention des Niederschlagswassers vor der Einleitung in die "Versickerungsanlage" zwingend erforderlich. Unter der Berücksichtigung der vorliegenden Parameter ergab sich für die Rückhaltung ein Volumen von 1800 m² (nach DWA Arbeitsblatt 138).

Unterirdisch angeordnete Oberflächenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlagen haben einen Vorteil: sie benötigen keine zusätzlichen Geländeflächen. In diesem Fall konnte die Anlage in den Abmessungen 89 m x 14,2 m bei einer Tiefe von 2,33 m komplett unter der Lagerhalle errichtet werden. Betrachtet man die Anlage in einer "Draufsicht", so sind mittig fünf Kontrollschächte (für Reinigung und Kontrolle) angebracht. Diese kommunizieren mit den links und rechts befindlichen fünf Reihen Rigolentunnel MC-4500. Am Ende jeder Reihe befinden sich wiederum jeweils fünf Kontrollschächte. Im Gegensatz zur "mittleren Reihe" kommunizieren diese mit den Rigolentunneln und auch untereinander. Den Kontrollschächten vorgeschaltet ist jeweils ein BIRCOhydropoint 1000 als Vierling (auf der rechten Seite) und als Fünfling (-links). Da auf dem Gewerbegebiet Oberflächenwasser nicht nur in unterschiedlicher Quantität, sondern auch in unterschiedlicher Qualität anfällt, sind auch die Entwässerungswege unterschiedlich. Niederschlagswasser aus den versiegelten Gewerbegebietsflächen und dem Dach der alten Salzgutlagerhalle werden über einen Regenwasserkanal direkt in die Sedimentationstunnel eingeleitet.