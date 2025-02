Stuttgart (ABZ). – Urbane Architektur mit spektakulären Aussichten, lichtdurchflutete Büro-Einheiten, moderne Technik und direkt am Stuttgarter Hauptbahnhof gelegen: Das CityGate markiert nach Aussage der Bauverantwortlichen prägnant den Eingang zur baden-württembergischen Landeshauptstadt. Bereits seit einigen Jahren bietet das Gebäude auf einer Gesamtfläche von etwa 16.000 m² auf elf Geschossen und mit rund 140 Stellplätzen in der Tiefgarage ausgeklügelte Bürokonzepte und exklusiven Raum für Gastronomie – und vertraut dabei im Bereich Facility-Services auf die Expertise des Unternehmens Engie Deutschland.

Ein "Urban Office der Extraklasse": Engie Deutschland verantwortet das Gebäudemanagement im CityGate Stuttgart. Foto: VLR Germany

Die Engie-Experten haben nach eigener Aussage ein individuelles Betreuungskonzept entwickelt, das höchsten Anforderungen entspricht. Im Fokus stehe der Werterhalt des Bürogebäudes durch bestmöglichen Betrieb, durch Pflege der technischen Anlagen mittels regelmäßiger und vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen und durch kontinuierliche Qualitätsprüfungen über alle Bereiche im technischen und infrastrukturellen Facility-Management.

Im Zuge dessen zeichne sich das CityGate durch den Einsatz innovativer Haustechnik mit hoher Energieeffizienz, moderne Kommunikationstechnik, komplexe Heiz- und Kühltechnik mit Einzelraumsteuerung sowie oberflächennahe Betonkernaktivierung aus. Weiterhin kümmert sich das mehrköpfige Team vor Ort um die Sicherheit in und um das Gebäude, einschließlich regelmäßiger Begehungen, sowie um Sauberkeit und Wohlfühlfaktor.

Bei allen Leistungen erfülle Engie in der DGNB-zertifizierten Immobilie vollumfänglich die Ansprüche an nachhaltige Gebäudequalität. "Bei Engie Deutschland ist es unsere Mission, für unsere Kundinnen und Kunden den Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen", erläutert Michael Schmitt, Leiter Niederlassung Stuttgart bei Engie Deutschland. "Deshalb freuen wir uns, dass wir im CityGate Stuttgart als Green-Building dazu beitragen können, hohe Standards an ökologische, ökonomische, soziokulturelle, funktionale und technische Qualität zu erreichen."