Die ökologische Abdichtungslösung MB 2K [eco] von Remmers trug laut Unternehmen in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) zur DGNB-Zertifizierung des Wohnquartiers "Landwehr Quartier" bei. Auf einer ehemaligen Industriefläche entstanden dort acht Mehrfamilienhäuser im KfW-40-Standard und mit DGNB-Nachhaltigkeitsklasse. Die Abdichtung bodentiefer Fenster, Türen und Teile des Sockels wurde mit MB 2K [eco] umgesetzt. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht "Für mehr . . ." auf Seite 9. Foto: Remmers

Hattersheim (ABZ). – Gebaut wurden insgesamt 107 Wohneinheiten mit einer gemeinsamen Tiefgarage. Die Abdichtung der bodentiefen Fenster und Türen sowie einem Teilbereich des Sockels erfolgte mit einer Neuheit aus dem Hause Remmers – mit MB 2K [eco]. Hattersheim liegt zentral im Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt/Main, Mainz und Wiesbaden.

Die Kleinstadt mit rund 30.000 Einwohnern bietet eine hohe Wohn- und Lebensqualität bei gleichzeig hervorragender Anbindung an die Großstädte. Hier hat die Unternehmensgruppe Kleespies das Landwehr Quartier errichtet, das modernsten Anforderungen entspricht und hochwertige, individuelle Wohnkonzepte bietet.

In den acht Mehrfamilienhäusern im Baufeld 3+4 wurde ein vielfältiges Angebot an Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen geschaffen, von denen einige barrierefrei oder rollstuhlgerecht gestaltet sind. Ein Aufzug verbindet die Tiefgarage mit allen Etagen, einschließlich der Penthouse-Wohnungen mit Dachterrasse.

In der "Vordere Voltastraße", dem Neubaugebie im Süden von Hattersheim (Main-Taunus-Kreis), sind auf einer ehemaligen Industriefläche mehrere Mehrfamilienhäuser im KfW-40-Standard mit Nachhaltigkeitsklasse entstanden. Fotos: Remmers

Die Eigentumswohnungen verfügen über hochwertige Ausstattungsmerkmale wie elektrische Rollläden und Fußbodenheizung. Der KfW-40-Standard wird unter anderem durch die Versorgung mit Fernwärme, eine Photovoltaikanlage, begrünte Flachdächer und eine dezentrale Versickerungsanlage zur Regenwasserrückführung erreicht.

Darüber hinaus hat das Landwehr Quartier das Zertifikat "DGNB-Silber" der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten. Der Non-Profit-Verein fördert Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Dieses fußt auf einem umfassenden Nachhaltigkeitsverständnisses, das Umwelt, Mensch und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen berücksichtigt.

Mehr als 10.000 Projekte in rund 30 Ländern sind bereits zertifiziert, wobei die Kriterien der Zertifizierung laufend an aktuelle Anforderungen angepasst werden, um mehr Nachhaltigkeit in der Branche zu fördern. Nachhaltige Wohngebäude zeichnen sich auch durch umweltfreundliche Bauprodukte aus, die die Gesamtbeurteilung eines Bauwerks positiv beeinflussen.

Der Bauträger des Projekts ist die Unternehmensgruppe Kleespies aus Jossgrund (Hessen). Der Familienbetrieb in dritter beziehungsweise vierter Generation bietet alle Leistungen rund um den Bau – von der Vorentwicklungsplanung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Für die Bauteilabdichtung im Bereich der Anschlüsse für die bodentiefen Fenster- und Türelemente sowie einem Teilbereich des Sockels hat sich der Bauherr für Remmers MB 2K [eco] entschieden.

Diese Reaktivabdichtung ist laut Hersteller das einzige Produkt seiner Art, das bei der Flüssigkomponente vollständig auf Nachhaltigkeit setzt. Sie besteht zu einem Teil aus einer Dispersion aus nachwachsenden Rohstoffen (belegt über das Massebilanz-Verfahren) und zum anderen Teil aus Naturlatex. Mit MB 2K [eco] hat Remmers laut eigener Aussage sowohl die Nachhaltigkeit als auch die bereits herausragenden Verarbeitungseigenschaften des Premiumproduktes MB 2K weiter verbessert.

Zudem ist das Produkt mit dem Emicode EC1 Plus Siegel ausgezeichnet, das höchste Umwelt- und Gesundheitsstandards sowie die Premiumklasse in Sachen Emissionssicherheit versprechen will. Um höchstmögliche Emissionssicherheit der Produkte zu gewährleisten, werden diese regelmäßig stichprobenartig von unabhängigen, international anerkannten Prüfinstituten kontrolliert, heißt es seitens des Unternehmens.

Bei der Verarbeitung erfolgte zunächst eine Kratzspachtelung und schließlich der Auftrag von zwei Abdichtungslagen mit MB 2K [eco] mit Schichtdickenkelle und Pinsel. Dadurch sollen alle kritischen Materialwechsel und Anschlussbereiche zuverlässig abgedichtet worden sein. Das Produkt ist auch im Spritzverfahren anwendbar, was besonders bei großen Flächen für hohe Effektivität und Wirtschaftlichkeit sorgen soll. In das frische Material wurde die Naturfaser-Armierung Tex 5/100 [eco] eingearbeitet.

"Das Material lässt sich hervorragend verarbeiten", heißt es von Seiten der Unternehmensgruppe Kleespies. Und weiter: "Alles wird nun frisch in frisch eingearbeitet, so dass alles perfekt funktioniert." Ergänzt wird das System durch das Dichtband Tape VF 120 [eco]: Alle drei Produkte tragen das EMICODE-Siegel EC1 PLUS.

Die innovativen [eco]-Produkte aus dem Hause Remmers tragen laut Hersteller dazu bei, Gebäude nachhaltiger zu machen und deren CO2-Fußabdruck zu senken. "Mit unserer Innovation MB 2K [eco] konnten wir den Bauherrn optimal bei der DGNB-Zertifizierung seines Gebäudes unterstützen", resümiert Oliver Süß, Remmers-Verkaufsleitung Bautenschutz.