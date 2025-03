Die Führungsriege der Mewa-Gruppe wird durch Björn Scheel verstärkt. Scheel ist neuer Vorstand Produktion & Logistik (COO). Der Wirtschaftsingenieur tritt nach Angaben des Herstellers von Berufsbekleidung die Nachfolge von Ulrich Schmidt an, der am Ende vergangenen Jahres in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Scheel wird in seiner neuen Position für die Weiterentwicklung der Betriebsprozesse und für die Logistik zur europaweiten Belieferung der rund 200.000 B2B-Kunden von Mewa verantwortlich sein.