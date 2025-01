Auch wenn noch mit leichten Umsatzrückgängen in 2025 gerechnet wird, der große Absturz für die Baustoffbranche ist durch. Das heißt nicht, dass dieser nicht hart war und zu erheblichen Einschnitten geführt hätte. Aber die Krise am wurde eben auch nicht durch politische Maßnahmen abgefedert. Zwar sind vom Bund für den sozialen Wohnungsbau mehr als doppelt so viel Fördermittel wie zu Zeiten der Großen Koalition bereitgestellt worden, dennoch wurden 2023 weniger neue Mietwohnungen mit sozialer Bindung gefördert als im Durchschnitt in den sechs Jahren zuvor.