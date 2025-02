Stützstruktur der Sonderschalung im Aufbau. Foto: Peri

Demnach halten beide Partner jeweils 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Biedermannsdorf, das zugleich Standort der DataB GmbH ist.

Die Rolle des Geschäftsführers DataForm.Work soll René Østergård übernehmen. Der dänische Ingenieur bringt nach Angaben des Unternehmens umfangreiche Erfahrungen aus seiner fast 10-jährigen Tätigkeit bei Peri mit. Mit der Gründung von DataForm. Work wollen die Bauunternehmen ihre Stärken im Marktsegment für Sonderschalungslösungen bündeln. Peri bringt nach eigenen Angaben umfassende Marktkenntnis, Vertriebserfahrung und sowie Engineering-Expertise in sämtlichen Anwendungsbereichen von Betonschalungen ein. DataB soll eine Softwaretechnologie für die Berechnung und automatisierte Herstellung von Sonderschalungslösungen entwickelt haben, die jetzt marktreif ist.

Die Software generiert laut Peri automatisch und in kürzester Zeit die Stützstruktur der Sonderschalung. Diese werde direkt an eine CNC-Maschine übermittelt und maßgenau produziert. Dafür nutze DataForm.Work ein einzigartiges Stecksystem, das sich intuitiv zusammenfügen lasse. Das Joint Venture soll seinen Kunden einen Komplettservice anbieten, bei dem die Planungsdaten erst empfangen und mit Hilfe der KI-Software generiert werden, ehe in der Produktionshalle von DataForm.Works die Paneele gefräst und die Sonderschalungen montiert werden. Die fertigen Elemente werden daraufhin an den Kunden ausgeliefert.

Bei dem Geschäftsmodell "Formwork as a Service", für das sich Kunden nach Darstellung von Peri ebenfalls entscheiden können, ist DataForm.Work für die Erstellung der Unterkonstruktion der Sonderschalung verantwortlich. Die Daten würden dann auf die CNC-Maschine des Kunden, die Dataform.Work bereitstellen werde, übertragen. Das Fräsen und Montieren der Elemente kann der Kunde dann selbst durchführen.

Da die Software eine hochdetaillierte Montageanleitung erstellt, kann dieser letzte Schritt unabhängig von der Erfahrung der Mitarbeitenden selbst bei komplexesten Sonderschalungsprojekten durchgeführt werden, informiert Peri. "Für unsere Kunden und ihre Projekte bedeutet digitales Bauen mit den Lösungen von DataForm.Work eine erheblich verbesserte Planungssicherheit, Effizienz, Flexibilität und Geschwindigkeit", sagt René Østergård.

"Wir sind überzeugt davon, dass unser Angebot einen Technologiesprung im Bereich Sonderschalungsbau darstellt."