Groß Gerau (ABZ). – "Ich kaufe mir eine Baumaschine, starte dann das Geschäft mit der Vermietung und es wird schon laufen" – so mag der eine oder andere denken, der den Einstieg in die Selbstständigkeit wagt. "Ganz so einfach ist es nicht.

Starke Präsenz in der Mietflotte von CBB haben Cat-Maschinen, die Zeppelin an Christian Fading (v. l.) und Jacqueline Seymour vom Vermietunternehmen CBB lieferte, im Bild mit Zeppelin-Verkaufsrepräsentant Christian Burkert. Foto: Zeppelin

Da braucht es schon etwas mehr dazu", stellt Jacqueline Seymour von der CBB Vermietung GmbH klar.

Ihr Vater hat 2015 das Unternehmen gegründet und mit einem Mitarbeiter sowie mit einem Cat-Minibagger 301.8 aufgebaut. Zehn Jahre später ist daraus ein Familienunternehmen entstanden, das vier Mitarbeiter im Büro, einen Mitarbeiter im Außendienst und drei Mitarbeiter in der Werkstatt und im Lager beschäftigt. An das Wachstum angepasst wurde der Maschinenpark, der sich stetig vergrößerte, um den Kundenanfragen gerecht zu werden, informiert Zeppelin. CBB hat seinen Sitz im beschaulichen Groß-Gerau, doch der nächste Autobahnanschluss ist nicht weit.

"Durch unsere zentrale Position im Rhein-Main-Neckar-Gebiet können wir schnell unsere Maschinen nach Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Mannheim und Heidelberg bringen. Unsere große Stärke ist unsere Lage, aber auch unsere Flexibilität. So können wir Kunden entgegenkommen, wenn sie kurzfristig Bedarf haben, um Auftragsspitzen oder Maschinenausfälle abzudecken", erklärt Jacqueline Seymour. Meist werden die Geräte direkt auf die Baustellen per eigenem Tieflader, Anhänger oder Lkw mit Ladekran geliefert, doch Kunden können sie auch direkt vor Ort abholen.

CBB richtet sich an gewerbliche Kunden aus der Bau- und Galabaubranche, denen Baumaschinen wie Bagger, kompakte Radlader, Teleskoplader, Ketten- und Raddumper sowie Anbaugeräte in der Tages- oder Langzeitmiete angeboten werden. Hinzu kommen aber auch Stapler, Rüttelplatten oder Stampfer sowie Equipment für Baustelleneinrichtung wie Container, Bauzäune, Stromgeneratoren, Kompressoren, Drucklufthämmer oder Flutlichtanlagen.

"Wir achten darauf, den Fuhrpark modern zu halten, damit wir Kunden Technik auf dem neuesten Stand anbieten können. Genauso wichtig ist auch, Premiummarken anzubieten", so Jacqueline Seymour. Inzwischen haben Cat Maschinen in der Mietflotte die Oberhand. Um elf Cat-Minibagger von 0,9 bis 9 Tonnen Einsatzgewicht, einen Cat-Walzenzug mit Glattmantelbandage sowie einen 15 Tonnen schweren Cat-Kettenbagger wurde der Maschinenpark inzwischen aufgestockt. Anlaufstelle dafür ist die Zeppelin-Niederlassung Frankenthal und ihr Verkaufsrepräsentant Christian Burkert.

Schlüssel ist gute Beratung

"Dafür spricht, dass Cat-Maschinen produktiv sind, was Kunden zu schätzen wissen und gezielt nach dieser Premiummarke fragen. Aber auch im Wiederverkauf, wenn wir nach vier bis fünf Jahren die Maschinen tauschen, spielt das eine Rolle", führt Jacqueline Seymour als Erklärung an. Der Schlüssel in der Vermietung ist eine gute Beratung, damit Kunden wissen, wie tief sie mit einem Bagger graben oder wie viel Tonnen sie mit einem Radlader heben können, so Zeppelin. "In der Regel wissen unsere Kunden genau, was sie damit machen können und wie sie etwa eine integrierte 2D- oder 3D-Steuerung einsetzen, weil sie damit schon gearbeitet haben. Wo es nötig ist, machen wir aber eine Einweisung", meint Jacqueline Seymour.



Das gilt insbesondere für Neukunden, die besonders kritisch seien. "Hier werden wir oft intensiv geprüft und müssen uns doppelt beweisen", so Jacqueline Seymour. Ausgerichtet hat sich CBB auf Kompaktgeräte. "Da sind wir gut aufgestellt. Die meisten Kunden investieren in Spezialmaschinen und eben nicht in kleinere Geräte, weil sich diese einfach mieten lassen. Sollte nicht das passende Gerät für Kunden bei uns direkt verfügbar sein, dann können wir über Kooperationspartner das gewünschte Gerät besorgen. Wir versuchen für unsere Kunden nahezu alles möglich zu machen und ihre Anfragen zu bedienen", stellt Jacqueline Seymour klar.

Sie war zunächst im Vertrieb in einem Autohaus tätig, bevor sie dann in das Familienunternehmen ihres Vaters einstieg. "In das Vermietgeschäft mit Baumaschinen wächst man rein und durch meinen Vater hatte ich schon früh Berührungspunkte", meint sie, die ihren Vater im Backoffice und bei der Disposition unterstützt. Unterstützung in der Verwaltung des Maschinenparks liefern CBB auch GPS-Daten per Telematik, über die der Standort der Cat-Geräte erfasst werden kann, aber auch Fehlercodes angezeigt werden. Das erleichtere es den Mitarbeitern, die Geräte in Schuss zu halten. Ausgerüstet hat die Zeppelin-Niederlassung Frankenthal die Cat-Flotte mit einem Parts-Plus-Vertrag.

Wartungsarbeiten in Eigenregie

Denn CBB unterhält eine eigene Werkstatt, in der die Mitarbeiter selbst zum Schraubenschlüssel greifen und Wartungsarbeiten in Eigenregie durchführen. So werden sie an die fällige Wartung per E-Mail seitens Zeppelin-Service erinnert und bekommen automatisch ein Paket mit allen benötigten Cat-Original-Ersatzteilen, wenn diese getauscht werden müssen.

"Mietkunden legen Wert auf einen reibungslosen Betrieb. Ein Maschinenschaden kann schnell entstehen und muss dann behoben werden", meint Christian Fading, CBB-Gebietsleiter. Dafür sorgt dann das Team von CBB. "Die Mitarbeiter haben immer ein Auge darauf, dass die Geräte ordentlich und sauber sind, notfalls übernehmen sie Lackierarbeiten und machen die Inspektion. Es ist wichtig, dass sie sich um den Fuhrpark kümmern und unsere Maschinen selbst nach ein, zwei Jahren Mieteinsatz noch immer ausschauen wie neu. Schließlich wollen wir bei unseren Kunden einen Top-Eindruck hinterlassen", unterstreicht Jacqueline Seymour.