Dieter Gärtner, Gründer und Geschäftsführer der Propstei Johannesberg, hat seinen Ruhestand angetreten. Gärtner leitete das Fortbildungsinstitut für in der Denkmalpflege von Beginn an und führte das Angebot des Deutschen Zentrums für Handwerk und Denkmalpflege nach dessen Insolvenz in 2001 fort. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Jürgen Krieg und Uli Thümmler führen die Propstei zukünftig ohne Gärtner weiter.

