Dieter Straub hat sich nach 33 Jahren beim Bauunternehmen Leonhard Weiss in den Ruhestand verabschiedet. Straub bekleidete seit 2018 den Posten als Vorsitzender der Geschäftsführung und war zusätzlich für die Leitung des Geschäftsbereichs Ingenieur- und Schlüsselfertigbau verantwortlich. 1989 als Oberbauleiter am damaligen Standort Crailsheim gestartet, verantwortete Straub über die Jahre hinweg unterschiedliche Positionen im Unternehmen. 1998 stieg er in die Geschäftsleitung auf. Für sein jahrelanges Engagement im akademischen Bereich erhielt er zudem 2014 die Ehrensenator-Würde der Hochschule für Technik Stuttgart.