Eine einfache Baustellendigitalisierung mit SPECTIVE CONNECT ist ab sofort auch mit dem mobilen Backenbrecher MOBICAT MC 120(i) PRO und dem Kegelbrecher MOBICONE MCO 110(i) PRO möglich. Dabei werden alle relevanten Prozessinformationen und Reportings auf dem Smartphone angezeigt, ohne dass der Bediener das Beschickungsgerät verlassen muss, erklären die Verantwortlichen. SPECTIVE CONNECT verfügt ihnen zufolge neuerdings über das Konfigurations-Tool "Smart Job Configurator", das bei der Auswahl der korrekten Maschineneinstellungen unterstützt.

Dazu gibt der Bediener einfach die Daten seiner geplanten Anwendung in die SPECTIVE CONNECT App ein. Diese errechnet automatisch die optimalen Maschineneinstellungen, die der Bediener anschließend via SPECTIVE Touchpanel auf die Maschine überträgt. Die Schnelleingabe der Maschineneinstellungen kann demnach unabhängig von SPECTIVE CONNECT von einem versierten Bediener auch als Quickstartmenü verwendet werden. So können wichtige Einstellungen über ein geführtes Menü komfortabel vorgenommen werden.

Das neue Konfigurations-Tool unterstützt laut Entwickler den Bediener zusätzlich bei der Auswahl der optimalen Brechwerkzeuge sowie beim Erkennen der Werkzeuge und beim Tracking ihrer Lebensdauer. Dadurch werde der Arbeitsalltag um ein Vielfaches vereinfacht. Alle installierten optionalen Bandwaagen können nun auch in SPECTIVE CONNECT angezeigt werden. So ist über das Dashboard eine komfortable Einsicht in die aktuelle Produktionsleistung möglich. Im Reporting werden die Daten festgehalten und geben Aufschlüsse über die Leistung und Auslastung der Anlage.