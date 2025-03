In Verbindung mit der passenden Hardware ermöglicht MoveSmart eine effiziente Betriebsmittelverwaltung in Echtzeit. Foto: Tyrolit

Immer mehr Unternehmen setzen laut eigenen Angaben auf die flexible Plattform von Tyrolit. Je nach Bedarf können individuelle Prozesse des Unternehmens digitalisiert und somit effizient gestaltet werden. Das Besondere dabei sei: Es müssen keine bewährten Prozesse im Unternehmen umgestaltet werden, da die Plattform an den Kunden angepasst und entsprechend personalisiert werden kann.

Das alles ist laut Unternehmen nicht zuletzt durch ein hohes Maß an persönlichem Support möglich. Neben diversen Trainings und Schulungen und der persönlichen Implementierung der Soft- und Hardware vor Ort ermöglicht das Team von MoveSmart jederzeit eine schnelle Anpassung des Systems, wenn dieses die Prozesse des Kunden noch nicht zur Gänze abdeckt. Ein signifikanter Mehrwert für den Unternehmer von morgen, der Wert auf effizientes Arbeiten, vereinfachtes Betriebsmittelmanagement und persönliche Betreuung legt, so Tyrolit.

So ist es auch eigener Aussage zufolge bei der MDG Gruppe in der Schweiz. "Vor MoveSmart führten wir dutzende, separate Excel-Listen, Formulare und PDFs. Das war ein beträchtlicher Verwaltungsaufwand, der nun mit Hilfe der Move-Smart Plattform wesentlich vereinfacht wird", so Markus Käser, strategischer Einkäufer der MDG-Gruppe. Er legt überdies Wert auf den laufenden Support durch das MoveSmart Team: "Die persönliche Unterstützung und die Schulungen zur optimalen Integration der Plattform in unseren Workflow bestärkt uns darin, mit Tyrolit den richtigen Partner zur Betriebsmittelverwaltung an unserer Seite zu haben."

Doch nicht nur im deutschsprachigen Raum setzen Kunden vermehrt auf MoveSmart. Auch auf internationaler Ebene entscheiden sich dem Anbieter zufolge immer mehr Kunden für die innovative Plattformlösung. Diamond Drilling SRL aus Rumänien arbeitet beispielsweise seit Herbst 2024 ebenfalls mit MoveSmart und schätzt vor allem den persönlichen und stets verfügbaren Support durch Tyrolit. Und das sogar vor Ort, denn das Team von MoveSmart reiste im vergangenen Jahr nach Bukarest, um direkt beim Kunden das System und die entsprechende Hardware dafür zu implementieren. Neben den abgehaltenen Trainings wurde gemeinsam mit dem Kunden auch an der Abbildung zukünftiger Geschäftsprozesse gearbeitet und so ein echter Mehrwert für den Kunden geschaffen.

Wie umfangreich der Support gestaltet wird, können MoveSmart-Kunden übrigens selbst bestimmen. Die Plattform kann selbst oder teilweise selbst integriert werden, oder aber im Rahmen eines umfassenden Implementierungsservices durch Tyrolit erfolgen – ganz nach den Wünschen des Kunden.