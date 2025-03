Berlin (ABZ). – Bereits im Planungsprozess will PohlCon seine Kunden unterstützen, um Zeit, Aufwand und Kosten zu reduzieren. Ergänzend zu den persönlichen, direkten Beratungsangeboten bietet das Unternehmen nach eigenen Angaben modernste Digitaltechnologien und Online-Tools an – viele davon aus eigenem Hause.

Mit der JORDAHL EXPERT Software lassen sich Ankerschienen und Durchstanzbewehrungen bemessen und so eine sichere Nachweisführung für die Verankerung im Beton erstellen, heißt es seitens des Anbieters. Foto: PohlCon

Ausschreibungstexte sind ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Planern, Architekten und Bauingenieuren. Um die Zusammenstellung für Leistungsverzeichnisse so einfach wie möglich zu machen, stellt die PohlCon GmbH für ihr komplettes Sortiment vorgefertigte Ausschreibungstexte zur Verfügung.

Jedes Bauvorhaben ist einzigartig. PohlCon stellt deshalb hauseigene Software-Lösungen zur Verfügung, mit denen sich Produkte aus dem Sortiment an individuelle Bemessungssituationen anpassen lassen. Die kostenfreien Anwendungen lassen sich einfach bedienen und erstellen eine übersichtliche Stückliste mit dem passenden Produkt in der passenden Güte, Größe und Stückzahl. Unabhängig von der Bemessungssituation wird so eine verlässliche technische und wirtschaftliche Planung erziel, erklärt das Unternehmen.

In jedem Produktsegment unterstützt eine passende Software die entsprechenden Planungsvorhaben. Mit der JORDAHL EXPERT Software lassen sich Ankerschienen und Durchstanzbewehrungen bemessen und so eine sichere Nachweisführung für die Verankerung im Beton erstellen. Das JORDAHL JVB Online Tool soll bei der Planung mit den Verbindungslaschen JVB-V und JVB-N anhand verschiedener Parameter und berechnet gleichzeitig die Statik anhand aktuell gültiger Normen helfen.

Die Web-Applikation ISOCHECK ist ein Werkzeug zur Kategorisierung von Wärmebrücken mit ISOPRO 120. Für die Bemessung von Balkonanschlüssen passt ISODESIGN alle Typen der ISOPRO-Serie an individuelle Bemessungssituation an. Das intuitive Online-Tool FLEXSELECT hilft Planern und Architekten dabei, in wenigen Minuten die passende Abdichtungslösung für ihr Projekt zu finden. Dank der Planungssoftware FERBOX-DESIGN 2021 lässt sich zudem mit wenigen Mausklicks ein prüffähiger Bemessungsausdruck für den FERBOX Rückbiegeanschluss erstellen.

Die Planung, Umsetzung und Verwaltung von Bauprojekten wird durch BIM-Software effizienter. PohlCon bietet daher nach eigener Aussage qualitativ hochwertige BIM-Daten wie zum Beispiel Material, Materialgüte, Abmessungen und Zulassungen, die sich perfekt mit den hauseigenen Softwarelösungen verknüpfen lassen.

Auch für die Gebäudeplanung mit Hilfe von CAD-Systemen stellt PohlCon für das gesamte Sortiment kostenlose CAD-Daten zur Verfügung, mit denen alle Produkte einfach in die Planung integriert werden können. CAD-Daten zu den gängigsten Produkten sind in der Online-Bibliothek verfügbar – spezifische Daten und Formate sind auf Anfrage erhältlich.